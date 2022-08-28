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Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты" - РИА Новости, 28.08.2022
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Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты"
Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты" - РИА Новости, 28.08.2022
Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты"
Сирийские боевики требуют "откупные выплаты", превышающие накопления, со студентов и их семей за разрешение выехать в вузы на подконтрольную сирийским властям... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:19
2022-08-28T22:19
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сирийские боевики требуют "откупные выплаты", превышающие накопления, со студентов и их семей за разрешение выехать в вузы на подконтрольную сирийским властям территорию, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Отмечается, что действия боевиков нарушают положения Астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе для получения образования.
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сирия
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза)
22:19 28.08.2022
 
Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты"

Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты" за разрешение выехать на учебу

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сирийские боевики требуют "откупные выплаты", превышающие накопления, со студентов и их семей за разрешение выехать в вузы на подконтрольную сирийским властям территорию, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"За разрешение покинуть территорию Идлибской зоны деэскалации, чтобы продолжить обучение в сирийских вузах, боевики требуют со студентов и их семей "откупные выплаты" в размерах, значительно превышающих имеющиеся накопления", - сказал Егоров на брифинге.
Отмечается, что действия боевиков нарушают положения Астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе для получения образования.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 22:11
Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии
 
В миреСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
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