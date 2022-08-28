https://ria.ru/20220828/studenty-1812767480.html

Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты"

Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты" - РИА Новости, 28.08.2022

Сирийские боевики требуют от студентов "откупные выплаты"

Сирийские боевики требуют "откупные выплаты", превышающие накопления, со студентов и их семей за разрешение выехать в вузы на подконтрольную сирийским властям... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:19

2022-08-28T22:19

2022-08-28T22:19

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сирийские боевики требуют "откупные выплаты", превышающие накопления, со студентов и их семей за разрешение выехать в вузы на подконтрольную сирийским властям территорию, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Отмечается, что действия боевиков нарушают положения Астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе для получения образования.

https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)