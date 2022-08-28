11:32 28.08.2022 (обновлено: 12:31 28.08.2022)
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив
В Седьмом флоте США подтвердили проход двух крейсеров через Тайваньский пролив
© Фото : U.S. 7th FleetАмериканский ракетный крейсер в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив.
"Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", - говорится в сообщении на сайте флота.
26 августа, 17:49Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
Как отмечается, это "демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси на остров. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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