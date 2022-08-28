https://ria.ru/20220828/ssha-1812678548.html

В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив

В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022

В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив

Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:32

2022-08-28T11:32

2022-08-28T12:31

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

китай

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив."Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", - говорится в сообщении на сайте флота.Как отмечается, это "демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси на остров. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/tayvan-1812188562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, военно-морские силы сша