Рейтинг@Mail.ru
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/ssha-1812678548.html
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив
Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:32
2022-08-28T12:31
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812672246_0:78:1460:899_1920x0_80_0_0_60f4a207b9dc4d1c4486a9c79c0a62ce.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив."Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", - говорится в сообщении на сайте флота.Как отмечается, это "демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси на остров. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/tayvan-1812188562.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812672246_56:0:1399:1007_1920x0_80_0_0_98f3548011ebf2eba13d18f07366b95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, военно-морские силы сша
В мире, Нэнси Пелоси, США, Тайвань, Китай, Военно-морские силы США
11:32 28.08.2022 (обновлено: 12:31 28.08.2022)
 
В Седьмом флоте США подтвердили проход крейсеров через Тайваньский пролив

В Седьмом флоте США подтвердили проход двух крейсеров через Тайваньский пролив

© Фото : U.S. 7th FleetАмериканский ракетный крейсер в Тайваньском проливе
Американский ракетный крейсер в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : U.S. 7th Fleet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила проход двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив.
"Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", - говорится в сообщении на сайте флота.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:49
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
Как отмечается, это "демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси на остров. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 20:58В мире
Еще одна делегация США прибыла на Тайвань
 
В миреНэнси ПелосиСШАТайваньКитайВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала