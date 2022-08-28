https://ria.ru/20220828/spilberg-1812768981.html

Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга

Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга - РИА Новости, 28.08.2022

Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга

Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:40

2022-08-28T22:40

2022-08-28T22:41

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, сообщил РИА Новости главный продюсер театра Александр N, добавив, что для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы.Сейчас театр подключил юристов к разрешению ситуации. "Насчет документальных договоренностей со Спилбергом - прямо подписанного документа не было, но мы ищем варианты, как дальше взаимодействовать с ситуацией. Суд - один из вариантов, юристы изучают", - уточнил Александр N.Он подчеркнул, что актеры и персонал "остаются преданными своему делу и продолжают работать".На вопрос о том, поступает ли театру какая-либо поддержка, продюсер ответил, что "ни информационной, ни организационной, ни финансовой поддержки нет, хотя этот проект крайне важен имиджу нашей страны". В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.

https://ria.ru/20211218/spilberga-1764032032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стивен спилберг, культура, новости культуры, россия