Рейтинг@Mail.ru
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220828/spilberg-1812768981.html
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга - РИА Новости, 28.08.2022
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга
Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:40
2022-08-28T22:41
культура
стивен спилберг
культура
новости культуры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761505510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86871cc736f6141f725129fcae13be33.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, сообщил РИА Новости главный продюсер театра Александр N, добавив, что для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы.Сейчас театр подключил юристов к разрешению ситуации. "Насчет документальных договоренностей со Спилбергом - прямо подписанного документа не было, но мы ищем варианты, как дальше взаимодействовать с ситуацией. Суд - один из вариантов, юристы изучают", - уточнил Александр N.Он подчеркнул, что актеры и персонал "остаются преданными своему делу и продолжают работать".На вопрос о том, поступает ли театру какая-либо поддержка, продюсер ответил, что "ни информационной, ни организационной, ни финансовой поддержки нет, хотя этот проект крайне важен имиджу нашей страны". В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.
https://ria.ru/20211218/spilberga-1764032032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761505510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9df592b3c69f65e862ffd0d88b275430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стивен спилберг, культура, новости культуры, россия
Культура, Стивен Спилберг, Культура, Новости культуры, Россия
22:40 28.08.2022 (обновлено: 22:41 28.08.2022)
 
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга

Продюсер: спонсор Американского театра в Москве Стивен Спилберг не выходит на связь

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosРежиссер Стивен Спилберг
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
Режиссер Стивен Спилберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, сообщил РИА Новости главный продюсер театра Александр N, добавив, что для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы.

"Положение тяжелое, Спилберг перестал выходить на связь, дальнейшая судьба Американского театра под большим вопросом. Репетиции идут, но без финансирования", - сказал собеседник агентства.

Сейчас театр подключил юристов к разрешению ситуации.
"Насчет документальных договоренностей со Спилбергом - прямо подписанного документа не было, но мы ищем варианты, как дальше взаимодействовать с ситуацией. Суд - один из вариантов, юристы изучают", - уточнил Александр N.
Он подчеркнул, что актеры и персонал "остаются преданными своему делу и продолжают работать".
На вопрос о том, поступает ли театру какая-либо поддержка, продюсер ответил, что "ни информационной, ни организационной, ни финансовой поддержки нет, хотя этот проект крайне важен имиджу нашей страны". В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.
Режиссер Стивен Спилберг на фотосессии своего фильма Большой и добрый великан в рамках 69-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 02:25
Биография Стивена Спилберга
 
КультураСтивен СпилбергКультураНовости культурыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала