https://ria.ru/20220828/spilberg-1812768981.html
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга - РИА Новости, 28.08.2022
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга
Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:40
2022-08-28T22:40
2022-08-28T22:41
культура
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, сообщил РИА Новости главный продюсер театра Александр N, добавив, что для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы.Сейчас театр подключил юристов к разрешению ситуации. "Насчет документальных договоренностей со Спилбергом - прямо подписанного документа не было, но мы ищем варианты, как дальше взаимодействовать с ситуацией. Суд - один из вариантов, юристы изучают", - уточнил Александр N.Он подчеркнул, что актеры и персонал "остаются преданными своему делу и продолжают работать".На вопрос о том, поступает ли театру какая-либо поддержка, продюсер ответил, что "ни информационной, ни организационной, ни финансовой поддержки нет, хотя этот проект крайне важен имиджу нашей страны". В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.
https://ria.ru/20211218/spilberga-1764032032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стивен спилберг, культура, новости культуры, россия
Культура, Стивен Спилберг, Культура, Новости культуры, Россия
22:40 28.08.2022 (обновлено: 22:41 28.08.2022)
Американский театр в Москве остался без поддержки Спилберга
Продюсер: спонсор Американского театра в Москве Стивен Спилберг не выходит на связь
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский театр в Москве находится в тяжелом положении в связи с тем, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, сообщил РИА Новости главный продюсер театра Александр N, добавив, что для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы.
"Положение тяжелое, Спилберг перестал выходить на связь, дальнейшая судьба Американского театра под большим вопросом. Репетиции идут, но без финансирования", - сказал собеседник агентства.
Сейчас театр подключил юристов к разрешению ситуации.
"Насчет документальных договоренностей со Спилбергом
- прямо подписанного документа не было, но мы ищем варианты, как дальше взаимодействовать с ситуацией. Суд - один из вариантов, юристы изучают", - уточнил Александр N.
Он подчеркнул, что актеры и персонал "остаются преданными своему делу и продолжают работать".
На вопрос о том, поступает ли театру какая-либо поддержка, продюсер ответил, что "ни информационной, ни организационной, ни финансовой поддержки нет, хотя этот проект крайне важен имиджу нашей страны". В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.