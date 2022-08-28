https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812697034.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:33

2022-08-28T13:33

2022-08-28T13:33

специальная военная операция на украине

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украина

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия