https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812697034.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:33
2022-08-28T13:33
2022-08-28T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799866864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_855f3c3527b692716942f3add49e8f4d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799866864_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_34ebe2ce44f24b556ed16cf17ccde7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1826 БПЛА ВСУ, 274 самолета, 148 вертолетов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.