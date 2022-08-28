https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694590.html
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем
В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:12
2022-08-28T13:12
2022-08-28T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
13:12 28.08.2022 (обновлено: 13:23 28.08.2022)
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем
Минобороны: украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем