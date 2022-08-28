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Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем
В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:12
2022-08-28T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html
днепропетровская область
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Дарья Буймова
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
13:12 28.08.2022 (обновлено: 13:23 28.08.2022)
 
Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем

Минобороны: украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", - сообщили в министерстве.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 23:00Специальная военная операция на Украине
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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