https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694590.html

Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем

Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские подразделения, обстреливавшие ЗАЭС, подавлены ответным огнем

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:12

2022-08-28T13:12

2022-08-28T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html

днепропетровская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины