https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812680346.html

У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине

У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине - РИА Новости, 28.08.2022

У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине

Один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:42

2022-08-28T11:42

2022-08-28T11:42

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

патриот

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди, соответствующие методические рекомендации опубликовало Минпросвещения России."Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои", - говорится в документе.В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5-7 классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов "Патриотизм", "Патриот", "Родина" и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными."Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия "Родина", осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну", - говорится в методической рекомендации для школьников 10-11 классов.Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, патриот