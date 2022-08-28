https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812680346.html
У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине
У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине - РИА Новости, 28.08.2022
У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине
Один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:42
2022-08-28T11:42
2022-08-28T11:42
специальная военная операция на украине
общество
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
патриот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди, соответствующие методические рекомендации опубликовало Минпросвещения России."Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои", - говорится в документе.В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5-7 классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов "Патриотизм", "Патриот", "Родина" и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными."Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия "Родина", осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну", - говорится в методической рекомендации для школьников 10-11 классов.Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, патриот
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Патриот
У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный операции на Украине
У школьников 5-11 классов проведут урок, посвященный спецоперации на Украине
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди, соответствующие методические рекомендации опубликовало Минпросвещения России.
"Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР
и ЛНР
– русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию
. Российские военные – герои", - говорится в документе.
В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5-7 классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов "Патриотизм", "Патриот
", "Родина" и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными.
"Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия "Родина", осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну", - говорится в методической рекомендации для школьников 10-11 классов.
Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.