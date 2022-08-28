https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html

Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак

Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак - РИА Новости, 28.08.2022

Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак

Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T03:15

2022-08-28T03:15

2022-08-28T03:15

общество

россия

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон, в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.Кинолог пояснил, что собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни. Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей, отметил Голубев.Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить её себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.

https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html

https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия