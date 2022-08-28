https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак - РИА Новости, 28.08.2022
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак
Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T03:15
2022-08-28T03:15
2022-08-28T03:15
общество
россия
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон, в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.Кинолог пояснил, что собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни. Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей, отметил Голубев.Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить её себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.
https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html
https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак
Кинолог Голубев призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон, в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Осень – это время так называемых дачных щенков. Летом сердобольные граждане забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, чтобы в конце сезона оставить их на даче в одиночестве. Это мнимый гуманизм, таким образом нельзя помочь бездомному животному. Если вы приняли решение взять себе собаку, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака – это друг навсегда, а не на время, пока тебе удобно", – сказал Голубев.
Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.
Кинолог пояснил, что собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни. Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей, отметил Голубев.
Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить её себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.
"Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме: увеличению числа бездомных животных на отдельной территории", - рассказал Голубев.
Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.