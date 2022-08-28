Рейтинг@Mail.ru
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак - РИА Новости, 28.08.2022
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак
Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T03:15
2022-08-28T03:15
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794355375_0:0:2313:1301_1920x0_80_0_0_9ed1594a6cab17c82ef2810d62233ae6.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон, в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.Кинолог пояснил, что собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни. Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей, отметил Голубев.Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить её себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.
https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html
https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794355375_427:0:2162:1301_1920x0_80_0_0_f29fb9e97232ea771ceec739490357ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
03:15 28.08.2022
 
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак

Кинолог Голубев призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища

© РИА Новости / Константин Михальчевский Бездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Бездомная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, но на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон, в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Осень – это время так называемых дачных щенков. Летом сердобольные граждане забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, чтобы в конце сезона оставить их на даче в одиночестве. Это мнимый гуманизм, таким образом нельзя помочь бездомному животному. Если вы приняли решение взять себе собаку, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака – это друг навсегда, а не на время, пока тебе удобно", – сказал Голубев.
Он напомнил, что решение оставить себе собаку всегда должно быть обдуманным. По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я ее кормлю, пускаю погреться, если идет дождь", лишь на первый взгляд может показаться человечной и правильной.
Кинолог пояснил, что собака привыкает жить рядом с человеком, ей не требуется добывать пищу, прятаться от опасностей и укрываться от непогоды. Как только ее оставляют в одиночестве, ей будет сложно снова приспособиться к уличной жизни. Из множества брошенных животных на дачах до весны доживают лишь единицы, подчеркнул он. Кроме того, оставленные собаки могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей, отметил Голубев.
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 03:07
Кинолог рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире
Тем, кто хочет помочь бездомной собаке, но не имеет возможности оставить её себе, он посоветовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.
Кинолог призвал не подкармливать бездомных собак и не обустраивать им жилища. Если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.
"Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме: увеличению числа бездомных животных на отдельной территории", - рассказал Голубев.
Еще одной формой помощи он назвал поддержку приютов. В таком случае он призвал выбирать только проверенные фонды, где действительно занимаются здоровьем и благополучием собак. Также следует остерегаться мошенников, которые под видом фонда помощи животным собирают деньги и скрываются с ними. При отсутствии возможности помочь материально приют можно поддержать добрыми делами: посещать их, помогать гулять с подопечными, распространять важную информацию или прибираться в вольерах.
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 14:53
Кинолог рассказал об опасности смога для собак
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала