https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html

В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе

В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе

Концентрация канцерогенов в московском воздухе днем начнет сокращаться вместе с усилением ветра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:45

2022-08-28T09:45

2022-08-28T15:16

общество

москва

наро-фоминск

серпухов

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Концентрация канцерогенов в московском воздухе днем начнет сокращаться вместе с усилением ветра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", — добавил синоптик.Сейчас, по его словам, "география дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась". Так, помимо района базовой метеостанции ВДНХ, где видимость составляет пять километров, дым фиксируют на метеостанции в центре столицы, "Балчуге", видимость там — четыре километра.В Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове показатель не превышает четырех километров, в Коломне — 5,5 километра, Домодедово — 4,6 километра.Корреспонденты РИА Новости передают, что ухудшение видимости, а также качества воздуха наблюдается на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке, в районах Новокосино и Перово. В западной части города фиксируется сильное ухудшение видимости.

https://ria.ru/20220828/pozhar-1812662902.html

москва

наро-фоминск

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, наро-фоминск, серпухов, домодедово (аэропорт)