https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе
Концентрация канцерогенов в московском воздухе днем начнет сокращаться вместе с усилением ветра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:45
2022-08-28T09:45
2022-08-28T15:16
общество
москва
наро-фоминск
серпухов
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Концентрация канцерогенов в московском воздухе днем начнет сокращаться вместе с усилением ветра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", — добавил синоптик.Сейчас, по его словам, "география дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась". Так, помимо района базовой метеостанции ВДНХ, где видимость составляет пять километров, дым фиксируют на метеостанции в центре столицы, "Балчуге", видимость там — четыре километра.В Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове показатель не превышает четырех километров, в Коломне — 5,5 километра, Домодедово — 4,6 километра.Корреспонденты РИА Новости передают, что ухудшение видимости, а также качества воздуха наблюдается на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке, в районах Новокосино и Перово. В западной части города фиксируется сильное ухудшение видимости.
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москва
наро-фоминск
серпухов
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Смог над Москвой
Смог над Москвой
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общество, москва, наро-фоминск, серпухов, домодедово (аэропорт)
Общество, Москва, Наро-Фоминск, Серпухов, Домодедово (аэропорт)
09:45 28.08.2022 (обновлено: 15:16 28.08.2022)
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе
Специалист "Фобоса" Тишковец: в Москве ожидают сокращения канцерогенов в воздухе
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Концентрация канцерогенов в московском воздухе днем начнет сокращаться вместе с усилением ветра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", — добавил синоптик.
Сейчас, по его словам, "география дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась". Так, помимо района базовой метеостанции ВДНХ, где видимость составляет пять километров, дым фиксируют на метеостанции в центре столицы, "Балчуге", видимость там — четыре километра.
В Наро-Фоминске
, Серпухове
, Дмитрове
показатель не превышает четырех километров, в Коломне
— 5,5 километра, Домодедово — 4,6 километра.
Корреспонденты РИА Новости передают, что ухудшение видимости, а также качества воздуха наблюдается на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке, в районах Новокосино и Перово. В западной части города фиксируется сильное ухудшение видимости.