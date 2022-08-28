11:43 28.08.2022 (обновлено: 11:46 28.08.2022)
Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера
Спикер Госдумы Володин пожелал успехов работникам горной промышленности с Днем шахтера
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов.
В 2022 году праздник приходится на 28 августа.
"Поздравляю работников и ветеранов горной промышленности с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.
Он также отметил, что данная работа требует ответственного отношения к делу и готовности к взаимовыручке. "Работа под землей требует мужества, ответственного отношения к делу, готовности к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Важно обеспечивать безопасность и улучшать условия труда горняков, заботиться о благополучии их семей", — добавил он.
День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.