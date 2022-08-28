https://ria.ru/20220828/shakhtery-1812680645.html

Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера

Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера - РИА Новости, 28.08.2022

Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:43

2022-08-28T11:43

2022-08-28T11:46

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов.В 2022 году праздник приходится на 28 августа."Поздравляю работников и ветеранов горной промышленности с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.Он также отметил, что данная работа требует ответственного отношения к делу и готовности к взаимовыручке. "Работа под землей требует мужества, ответственного отношения к делу, готовности к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Важно обеспечивать безопасность и улучшать условия труда горняков, заботиться о благополучии их семей", — добавил он.День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.

https://ria.ru/20220828/prazdnik-1812404700.html

https://ria.ru/20220828/mishustin-1812673823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ссср, россия, белоруссия, госдума рф, вячеслав володин