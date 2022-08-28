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Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера - РИА Новости, 28.08.2022
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Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера
Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера - РИА Новости, 28.08.2022
Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:43
2022-08-28T11:46
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госдума рф
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов.В 2022 году праздник приходится на 28 августа."Поздравляю работников и ветеранов горной промышленности с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.Он также отметил, что данная работа требует ответственного отношения к делу и готовности к взаимовыручке. "Работа под землей требует мужества, ответственного отношения к делу, готовности к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Важно обеспечивать безопасность и улучшать условия труда горняков, заботиться о благополучии их семей", — добавил он.День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.
https://ria.ru/20220828/prazdnik-1812404700.html
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в мире, ссср, россия, белоруссия, госдума рф, вячеслав володин
В мире, СССР, Россия, Белоруссия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
11:43 28.08.2022 (обновлено: 11:46 28.08.2022)
 
Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера

Спикер Госдумы Володин пожелал успехов работникам горной промышленности с Днем шахтера

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников горной промышленности с Днем шахтера и пожелал им здоровья и успехов.
В 2022 году праздник приходится на 28 августа.
Шахтер у анкероустановочной машины в шахте Кальинская - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
03:22
День шахтера в России
"Поздравляю работников и ветеранов горной промышленности с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", — приводятся слова Володина в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.
Он также отметил, что данная работа требует ответственного отношения к делу и готовности к взаимовыручке. "Работа под землей требует мужества, ответственного отношения к делу, готовности к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Важно обеспечивать безопасность и улучшать условия труда горняков, заботиться о благополучии их семей", — добавил он.
День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
10:55
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
 
В миреСССРРоссияБелоруссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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