https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812687469.html

ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель

ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель - РИА Новости, 28.08.2022

ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель

Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными последствиями антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:21

2022-08-28T12:21

2022-08-28T13:48

цены на нефть

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австрия

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владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными последствиями антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Журналист газеты Kronen Zeitung в беседе с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812457371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, украина, австрия, россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии