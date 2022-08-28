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ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель - РИА Новости, 28.08.2022
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ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель
ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель - РИА Новости, 28.08.2022
ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель
Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными последствиями антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:21
2022-08-28T13:48
цены на нефть
украина
австрия
россия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными последствиями антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Журналист газеты Kronen Zeitung в беседе с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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цены на нефть, украина, австрия, россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Украина, Австрия, Россия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
12:21 28.08.2022 (обновлено: 13:48 28.08.2022)
 
ЕС скоро столкнется с серьезными вызовами из-за санкций, считает Боррель

Евродипломат Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными последствиями антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Журналист газеты Kronen Zeitung в беседе с чиновником отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает рестрикции в адрес Москвы.

"Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", — ответил Боррель.

После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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