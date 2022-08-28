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В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника - РИА Новости, 28.08.2022
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В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника
В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника - РИА Новости, 28.08.2022
В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику, в провинции Тапоа на востоке... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:48
2022-08-28T00:48
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику, в провинции Тапоа на востоке Буркина-Фасо, сообщают вооруженные силы страны.Согласно сообщению, в ночь с 25-го на 26 августа пять машин, принадлежащих руднику в Бунгу, подверглись нападению террористов в районе населенного пункта Надиабонли. Эти автомобили покинули рудник вместе с другими машинами по техобслуживанию, чтобы помочь колонне с припасами, несколько машин которой увязли в грязи. После техобслуживания при реорганизации колонны пять автомобилей остались позади колонны без воинского сопровождения."Эти обстоятельства, к сожалению, способствовали нападению на этот изолированный элемент колонны. Зафиксировано шестеро погибших мирных жителей и двое пострадавших", - говорится в заявлении армии, размещенном на странице национальной вещательной компании RTB в Facebook*.Отмечается, что пострадавшие были эвакуированы, им была оказана помощь.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
00:48 28.08.2022
 
В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника

В Буркина-Фасо атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника, погибли шесть человек

© AFP 2022 / Ahmed Ouoba Буркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Ahmed Ouoba
Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику, в провинции Тапоа на востоке Буркина-Фасо, сообщают вооруженные силы страны.
Согласно сообщению, в ночь с 25-го на 26 августа пять машин, принадлежащих руднику в Бунгу, подверглись нападению террористов в районе населенного пункта Надиабонли. Эти автомобили покинули рудник вместе с другими машинами по техобслуживанию, чтобы помочь колонне с припасами, несколько машин которой увязли в грязи. После техобслуживания при реорганизации колонны пять автомобилей остались позади колонны без воинского сопровождения.
"Эти обстоятельства, к сожалению, способствовали нападению на этот изолированный элемент колонны. Зафиксировано шестеро погибших мирных жителей и двое пострадавших", - говорится в заявлении армии, размещенном на странице национальной вещательной компании RTB в Facebook*.
Отмечается, что пострадавшие были эвакуированы, им была оказана помощь.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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