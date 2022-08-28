https://ria.ru/20220828/rudnik-1812645241.html

В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника

В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника - РИА Новости, 28.08.2022

В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику, в провинции Тапоа на востоке... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T00:48

2022-08-28T00:48

2022-08-28T00:48

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей, принадлежащих золотому руднику, в провинции Тапоа на востоке Буркина-Фасо, сообщают вооруженные силы страны.Согласно сообщению, в ночь с 25-го на 26 августа пять машин, принадлежащих руднику в Бунгу, подверглись нападению террористов в районе населенного пункта Надиабонли. Эти автомобили покинули рудник вместе с другими машинами по техобслуживанию, чтобы помочь колонне с припасами, несколько машин которой увязли в грязи. После техобслуживания при реорганизации колонны пять автомобилей остались позади колонны без воинского сопровождения."Эти обстоятельства, к сожалению, способствовали нападению на этот изолированный элемент колонны. Зафиксировано шестеро погибших мирных жителей и двое пострадавших", - говорится в заявлении армии, размещенном на странице национальной вещательной компании RTB в Facebook*.Отмечается, что пострадавшие были эвакуированы, им была оказана помощь.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220613/burkina-faso-1795089162.html

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, буркина-фасо