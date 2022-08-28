Рейтинг@Mail.ru
УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/royzman-1812698545.html
УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана
УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана - РИА Новости, 28.08.2022
УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана
Свердловский главк ФСИН не выявил нарушений решения суда о запрете определенных действий после пробежки экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за пределами... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:49
2022-08-28T13:49
происшествия
екатеринбург
россия
октябрьский район
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812117579_0:155:3072:1882_1920x0_80_0_0_05ebaeb7bd2db23819e2e24ee63fd5ec.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский главк ФСИН не выявил нарушений решения суда о запрете определенных действий после пробежки экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за пределами района его проживания, сообщили РИА Новости в главке.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту (кроме связанной со следствием), использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем. В субботу Ройзман выходил на пробежку, по информации ГУ ФСИН, на стационарный пульт мониторинга не поступили сведения "об окончании событий, связанных с передвижением подучетного", поэтому в воскресенье экс-мэра навестил инспектор."Гражданин состоит на учете в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. Нарушений с его стороны не было, там были моменты, связанные с работой установленного технического устройства. Техника показала, что он был за пределами Екатеринбурга, хотя ему не запрещено это делать, ему можно ездить по всей России. Не было понятно, где он был, и инспекторы уточнили. Он дал пояснения, и вопросов больше нет", - сказал собеседник РИА Новости в главке ФСИН.Во ФСИН отметили, что объяснение Ройзмана подтверждает, где он находился, и исключает посещение им публичных мест и мероприятий. "Если фиксируются нарушения, о нем не из СМИ узнают, и не адвокат об этом рассказывает. Нарушение фиксируется документально, оно направляется в суд, потом гражданину выносится предупреждение. За несколько нарушений суд может изменить меру пресечения, никаких нарушений (у Ройзмана – ред.) пока нет", - добавили в ведомстве.На минувшей неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов. По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811839234.html
https://ria.ru/20220824/royzman-1811815852.html
екатеринбург
россия
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812117579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a43629a46732296f5b3ec4ea4b0896e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, октябрьский район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Октябрьский район, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Вооруженные силы РФ
13:49 28.08.2022
 
УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана

Свердловское УФСИН не выявило нарушений решения суда после пробежки Ройзмана

© РИА Новости / Антон Буценко / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский главк ФСИН не выявил нарушений решения суда о запрете определенных действий после пробежки экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за пределами района его проживания, сообщили РИА Новости в главке.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту (кроме связанной со следствием), использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем. В субботу Ройзман выходил на пробежку, по информации ГУ ФСИН, на стационарный пульт мониторинга не поступили сведения "об окончании событий, связанных с передвижением подучетного", поэтому в воскресенье экс-мэра навестил инспектор.
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:56
Ройзмана задержали на 48 часов
"Гражданин состоит на учете в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. Нарушений с его стороны не было, там были моменты, связанные с работой установленного технического устройства. Техника показала, что он был за пределами Екатеринбурга, хотя ему не запрещено это делать, ему можно ездить по всей России. Не было понятно, где он был, и инспекторы уточнили. Он дал пояснения, и вопросов больше нет", - сказал собеседник РИА Новости в главке ФСИН.
Во ФСИН отметили, что объяснение Ройзмана подтверждает, где он находился, и исключает посещение им публичных мест и мероприятий. "Если фиксируются нарушения, о нем не из СМИ узнают, и не адвокат об этом рассказывает. Нарушение фиксируется документально, оно направляется в суд, потом гражданину выносится предупреждение. За несколько нарушений суд может изменить меру пресечения, никаких нарушений (у Ройзмана – ред.) пока нет", - добавили в ведомстве.
На минувшей неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов. По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:44
Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияОктябрьский районФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала