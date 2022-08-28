УФСИН не выявило нарушений решения суда в действиях Ройзмана
Свердловское УФСИН не выявило нарушений решения суда после пробежки Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Свердловский главк ФСИН не выявил нарушений решения суда о запрете определенных действий после пробежки экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за пределами района его проживания, сообщили РИА Новости в главке.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал бывшему главе города, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запретов посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту (кроме связанной со следствием), использовать интернет ему можно только для общения с защитником и следователем. В субботу Ройзман выходил на пробежку, по информации ГУ ФСИН, на стационарный пульт мониторинга не поступили сведения "об окончании событий, связанных с передвижением подучетного", поэтому в воскресенье экс-мэра навестил инспектор.
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"Гражданин состоит на учете в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. Нарушений с его стороны не было, там были моменты, связанные с работой установленного технического устройства. Техника показала, что он был за пределами Екатеринбурга, хотя ему не запрещено это делать, ему можно ездить по всей России. Не было понятно, где он был, и инспекторы уточнили. Он дал пояснения, и вопросов больше нет", - сказал собеседник РИА Новости в главке ФСИН.
Во ФСИН отметили, что объяснение Ройзмана подтверждает, где он находился, и исключает посещение им публичных мест и мероприятий. "Если фиксируются нарушения, о нем не из СМИ узнают, и не адвокат об этом рассказывает. Нарушение фиксируется документально, оно направляется в суд, потом гражданину выносится предупреждение. За несколько нарушений суд может изменить меру пресечения, никаких нарушений (у Ройзмана – ред.) пока нет", - добавили в ведомстве.
На минувшей неделе правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов. По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом на его YouTube-канале видеоролик.
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