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СМИ: Анкара обвинила Грецию в преследовании турецких самолетов из С-300 - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: Анкара обвинила Грецию в преследовании турецких самолетов из С-300
СМИ: Анкара обвинила Грецию в преследовании турецких самолетов из С-300 - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: Анкара обвинила Грецию в преследовании турецких самолетов из С-300
Греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции, сообщил CNN Türk со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:54
2022-08-28T13:02
в мире
греция
турция
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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции, сообщил CNN Türk со ссылкой на источники в турецком Минобороны."Во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошел крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", — передает телеканал.Как отмечается, радар системы С-300 зафиксировал наведения ракеты класса "земля-воздух" на F-16, который выполнял разведывательную миссию в десяти тысячах футов (более трех километров) к западу от острова Родос.Собеседники телеканала добавили, что экипажи турецких истребителей "выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы".В последние месяцы Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, это нарушает условия давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов, который Анкара готова оспорить.Отношения двух стран еще больше ухудшились после выступления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него "отныне не существует такого политика".
https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html
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в мире, греция, турция
В мире, Греция, Турция
10:54 28.08.2022 (обновлено: 13:02 28.08.2022)
 
СМИ: Анкара обвинила Грецию в преследовании турецких самолетов из С-300

CNN Turk: Турция обвинила Грецию в наведении системы С-300 на разведывательные самолеты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300. Архивное фото
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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции, сообщил CNN Türk со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

"Во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошел крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", — передает телеканал.
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Как отмечается, радар системы С-300 зафиксировал наведения ракеты класса "земля-воздух" на F-16, который выполнял разведывательную миссию в десяти тысячах футов (более трех километров) к западу от острова Родос.
Собеседники телеканала добавили, что экипажи турецких истребителей "выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы".
В последние месяцы Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, это нарушает условия давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов, который Анкара готова оспорить.
Отношения двух стран еще больше ухудшились после выступления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него "отныне не существует такого политика".
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