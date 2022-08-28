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Эксперты наблюдают в Европе бум "сухого туризма" - РИА Новости, 28.08.2022
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Туризм
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Эксперты наблюдают в Европе бум "сухого туризма"
Эксперты наблюдают в Европе бум "сухого туризма" - РИА Новости, 28.08.2022
Эксперты наблюдают в Европе бум "сухого туризма"
Пересохшие и обмелевшие из-за засухи реки, озера и водохранилища Европы вызвали бум так называемого "сухого туризма", сообщает АТОР. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T04:58
2022-08-28T04:58
туризм
туризм
новости - туризм
европа
дунай (река)
испания
еврокомиссия
италия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пересохшие и обмелевшие из-за засухи реки, озера и водохранилища Европы вызвали бум так называемого "сухого туризма", сообщает АТОР.Из-за экстремальной жары многие водоемы обмелели. На поверхности появляются объекты, долгие годы скрытые от глаз.Так, в сербском Прахово уровень воды в Дунае настолько снизился, что обнажил остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск. Большинство судов погребены под песчаными отмелями, но некоторые из их башен и мачт заметно выступают над водой. Это серьезно затрудняет судоходство — безопасный участок сузился со 180 до 100 метров. Эксперты не исключают, что корабли были затоплены с боезарядами и опасаются детонирования при неосторожном поведении дайверов и других любопытных.В Испании засуха обнажила доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый "испанским Стоунхенджем", появился за пять тысяч лет до нашей эры. Камни находятся в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 процентов. Теперь у исследователей есть возможность изучить реликвии, что являлись миру лишь четыре раза. Сейчас артефакт, выступающий из воды, привлекает множество гостей.Обмелевшее в этом году водохранилище Сау явило миру и туристам затопленную в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью, но мэр городка Виланова-де-Сау Жоан Риера намерен ограничить турпоток. Там не рады визитерам: они вытаптывают берега, оставляют после себя горы мусора.В Италии в конце июня засуха обнажила затонувшую баржу времен Второй мировой войны, покоящуюся на дне реки По. В июле воды реки Тибр опустились так низко, что появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры. Наконец, озеро Гарда стало похоже на декорации фантастического фильма: обнажились выбеленные скалы, так что туристы приезжают сюда не только загорать, но и фотографироваться.В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров, и местные СМИ уже назвали эту ситуацию "драмой на Рейне". Судоходные компании и туроператоры вынуждены заменять лодочные экскурсии автобусными.Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. А известный своими фонтанами средневековый город Перн-ле-Фонтен отключил главные достопримечательности. Легенда гласит: тот, кто выпьет воды из них, обязательно влюбится. Но не в этом году.По оценкам Еврокомиссии, засуха в некоторых регионах Европы может продлиться до ноября 2022 года. Эксперты называют ее самой сильной за последние 500 лет.
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туризм, новости - туризм, европа, дунай (река), испания, еврокомиссия, италия, сербия, франция, экология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Европа, Дунай (река), Испания, Еврокомиссия, Италия, Сербия, Франция, Экология
04:58 28.08.2022
 
Эксперты наблюдают в Европе бум "сухого туризма"

АТОР: в Европе из-за жары активно развивается "сухой туризм"

CC0 / daeron / ЗасухаЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
CC0 / daeron / Засуха
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пересохшие и обмелевшие из-за засухи реки, озера и водохранилища Европы вызвали бум так называемого "сухого туризма", сообщает АТОР.
Из-за экстремальной жары многие водоемы обмелели. На поверхности появляются объекты, долгие годы скрытые от глаз.
Так, в сербском Прахово уровень воды в Дунае настолько снизился, что обнажил остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск.
Большинство судов погребены под песчаными отмелями, но некоторые из их башен и мачт заметно выступают над водой. Это серьезно затрудняет судоходство — безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
Эксперты не исключают, что корабли были затоплены с боезарядами и опасаются детонирования при неосторожном поведении дайверов и других любопытных.
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В Испании засуха обнажила доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый "испанским Стоунхенджем", появился за пять тысяч лет до нашей эры.
Камни находятся в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 процентов. Теперь у исследователей есть возможность изучить реликвии, что являлись миру лишь четыре раза. Сейчас артефакт, выступающий из воды, привлекает множество гостей.
Обмелевшее в этом году водохранилище Сау явило миру и туристам затопленную в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью, но мэр городка Виланова-де-Сау Жоан Риера намерен ограничить турпоток. Там не рады визитерам: они вытаптывают берега, оставляют после себя горы мусора.
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В Италии в конце июня засуха обнажила затонувшую баржу времен Второй мировой войны, покоящуюся на дне реки По.
В июле воды реки Тибр опустились так низко, что появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
Наконец, озеро Гарда стало похоже на декорации фантастического фильма: обнажились выбеленные скалы, так что туристы приезжают сюда не только загорать, но и фотографироваться.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров, и местные СМИ уже назвали эту ситуацию "драмой на Рейне". Судоходные компании и туроператоры вынуждены заменять лодочные экскурсии автобусными.
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Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. А известный своими фонтанами средневековый город Перн-ле-Фонтен отключил главные достопримечательности. Легенда гласит: тот, кто выпьет воды из них, обязательно влюбится. Но не в этом году.
По оценкам Еврокомиссии, засуха в некоторых регионах Европы может продлиться до ноября 2022 года. Эксперты называют ее самой сильной за последние 500 лет.
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