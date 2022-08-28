https://ria.ru/20220828/pushkov-1812646874.html

Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику

Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику - РИА Новости, 28.08.2022

Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:16

2022-08-28T01:16

2022-08-28T10:06

в мире

майя санду

молдавия

россия

газпром

молдовагаз

алексей пушков

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа.Ранее Шор в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил Россию "согреть наши дома". "Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду."Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" — задался вопросом он.По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. "Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?" — резюмировал сенатор.Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811392208.html

https://ria.ru/20220827/bolgariya-1812637165.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, алексей пушков