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Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику - РИА Новости, 28.08.2022
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Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику
Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику - РИА Новости, 28.08.2022
Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:16
2022-08-28T10:06
в мире
майя санду
молдавия
россия
газпром
молдовагаз
алексей пушков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа.Ранее Шор в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил Россию "согреть наши дома". "Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду."Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" — задался вопросом он.По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. "Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?" — резюмировал сенатор.Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220822/gaz-1811392208.html
https://ria.ru/20220827/bolgariya-1812637165.html
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в мире, майя санду, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, алексей пушков
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Газпром, Молдовагаз, Алексей Пушков
01:16 28.08.2022 (обновлено: 10:06 28.08.2022)
 
Пушков предложил жестко ответить попросившему газ молдавскому политику

Пушков осудил поддержку президента Молдавии Майи Санду за счет поставок газа из России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа.
Ранее Шор в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил Россию "согреть наши дома". "Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик.
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Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.
"Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" — задался вопросом он.
По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. "Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?" — резюмировал сенатор.
Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.
Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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В миреМайя СандуМолдавияРоссияГазпромМолдовагазАлексей Пушков
 
 
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