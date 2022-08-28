21:35 28.08.2022 (обновлено: 09:38 29.08.2022)
В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля
Многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля EuroPride проходит в Белграде
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста против ЛГБТ-фестиваля Euro Pride в Белграде, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста против ЛГБТ-фестиваля Euro Pride в Белграде, Сербия
БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в Белграде в середине сентября, передаёт корреспондент РИА Новости.
Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и должно закончиться у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Между ними около шести километров, которые сейчас практически полностью заполнены участниками шествия.
Во главе крестного хода движется колонна байкеров, за ней колонна священников и мужчины с деревянными крестами. В колонне бросается обилие флагов России и другой связанной с Россией символикой, в том числе футболки с буквами "Z".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.
В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.
Ранее несколько тысяч человек вышли 14 августа в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.