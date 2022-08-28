https://ria.ru/20220828/protest-1812764552.html

В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля

В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля - РИА Новости, 29.08.2022

В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля

В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-28T21:35

2022-08-28T21:35

2022-08-29T09:38

александр вучич

белград (город)

сербия

сербская православная церковь

лгбт-сообщество

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БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в Белграде в середине сентября, передаёт корреспондент РИА Новости.Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и должно закончиться у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Между ними около шести километров, которые сейчас практически полностью заполнены участниками шествия.Во главе крестного хода движется колонна байкеров, за ней колонна священников и мужчины с деревянными крестами. В колонне бросается обилие флагов России и другой связанной с Россией символикой, в том числе футболки с буквами "Z".Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.Ранее несколько тысяч человек вышли 14 августа в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.

https://ria.ru/20220814/serbiya-1809567450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вучич, белград (город), сербия, сербская православная церковь, лгбт-сообщество