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В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля - РИА Новости, 29.08.2022
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В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля
В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля - РИА Новости, 29.08.2022
В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля
В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-28T21:35
2022-08-29T09:38
александр вучич
белград (город)
сербия
сербская православная церковь
лгбт-сообщество
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БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в Белграде в середине сентября, передаёт корреспондент РИА Новости.Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и должно закончиться у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Между ними около шести километров, которые сейчас практически полностью заполнены участниками шествия.Во главе крестного хода движется колонна байкеров, за ней колонна священников и мужчины с деревянными крестами. В колонне бросается обилие флагов России и другой связанной с Россией символикой, в том числе футболки с буквами "Z".Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.Ранее несколько тысяч человек вышли 14 августа в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.
https://ria.ru/20220814/serbiya-1809567450.html
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александр вучич, белград (город), сербия, сербская православная церковь, лгбт-сообщество
Александр Вучич, Белград (город), Сербия, Сербская православная церковь, ЛГБТ-сообщество
21:35 28.08.2022 (обновлено: 09:38 29.08.2022)
 
В Белграде проходит многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля

Многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля EuroPride проходит в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста против ЛГБТ-фестиваля Euro Pride в Белграде, Сербия
Акция протеста против ЛГБТ-фестиваля Euro Pride в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста против ЛГБТ-фестиваля Euro Pride в Белграде, Сербия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. В столице Сербии проходит второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в Белграде в середине сентября, передаёт корреспондент РИА Новости.
Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и должно закончиться у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Между ними около шести километров, которые сейчас практически полностью заполнены участниками шествия.
Во главе крестного хода движется колонна байкеров, за ней колонна священников и мужчины с деревянными крестами. В колонне бросается обилие флагов России и другой связанной с Россией символикой, в том числе футболки с буквами "Z".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.
В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.
Ранее несколько тысяч человек вышли 14 августа в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 22:41
В Сербии тысячи людей вышли на шествие в защиту традиционных ценностей
 
Александр ВучичБелград (город)СербияСербская православная церковьЛГБТ-сообщество
 
 
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