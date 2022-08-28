Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
Губернатор Волгоградской области Бочаров ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиПоследствия пожара в городе Волжском Волгоградской области
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
Последствия пожара в городе Волжском Волгоградской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.
В воскресенье он провел оперативное совещание.
"В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона прогнозируется сохранение сухой и ветреной погоды - губернатор Андрей Бочаров дал поручения по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.