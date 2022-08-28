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Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
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Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:54
2022-08-28T20:54
волжский
волгоградская область
андрей бочаров
пожары
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.В воскресенье он провел оперативное совещание.Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
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волжский, волгоградская область, андрей бочаров, пожары
Волжский, Волгоградская область, Андрей Бочаров, пожары
20:54 28.08.2022
 
Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

Губернатор Волгоградской области Бочаров ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиПоследствия пожара в городе Волжском Волгоградской области
Последствия пожара в городе Волжском Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
Последствия пожара в городе Волжском Волгоградской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.
В воскресенье он провел оперативное совещание.
"В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона прогнозируется сохранение сухой и ветреной погоды - губернатор Андрей Бочаров дал поручения по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
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ВолжскийВолгоградская областьАндрей Бочаровпожары
 
 
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