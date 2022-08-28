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Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров - РИА Новости, 28.08.2022

Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:54

2022-08-28T20:54

2022-08-28T20:54

волжский

волгоградская область

андрей бочаров

пожары

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.В воскресенье он провел оперативное совещание.Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220807/trava-1807898937.html

волжский

волгоградская область

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волжский, волгоградская область, андрей бочаров, пожары