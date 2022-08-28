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В Британии испугались "смертельного удара" от России - РИА Новости, 28.08.2022
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В Британии испугались "смертельного удара" от России
В Британии испугались "смертельного удара" от России - РИА Новости, 28.08.2022
В Британии испугались "смертельного удара" от России
Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express Тибо Спирле. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:37
2022-08-28T19:18
в мире
европа
евросоюз
россия
северный поток
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express Тибо Спирле.Эксперт выразил опасения, что ранее объявленная российской стороной приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября может продлиться, что станет "смертельным ударом" для Европы."Полное закрытие "Северного потока — 1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.Спирле отметил, что ЕС сократил долю России в поставках топлива, однако признал, что организация по-прежнему зависит от российских энергоносителей.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html
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в мире, европа, евросоюз, россия, северный поток
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Северный поток
17:37 28.08.2022 (обновлено: 19:18 28.08.2022)
 
В Британии испугались "смертельного удара" от России

Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв "Северный поток"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express Тибо Спирле.
Эксперт выразил опасения, что ранее объявленная российской стороной приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября может продлиться, что станет "смертельным ударом" для Европы.
"Полное закрытие "Северного потока — 1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.
Спирле отметил, что ЕС сократил долю России в поставках топлива, однако признал, что организация по-прежнему зависит от российских энергоносителей.
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Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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