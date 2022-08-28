https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю

The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю - РИА Новости, 28.08.2022

The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю

США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington Post РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T02:07

2022-08-28T02:07

2022-08-28T08:30

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украина

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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington PostРанее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, должна получить возможность накопить больший арсенал.Конкретных маршрутов поставок в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе взамен отданного Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша