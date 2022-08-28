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The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю - РИА Новости, 28.08.2022
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The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю - РИА Новости, 28.08.2022
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington Post РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T02:07
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сша
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington PostРанее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, должна получить возможность накопить больший арсенал.Конкретных маршрутов поставок в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе взамен отданного Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
02:07 28.08.2022 (обновлено: 08:30 28.08.2022)
 
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю

WP: США нарастили объемы поставок оружия Украине морским путем

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteАмериканское оружие для Украины
Американское оружие для Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Американское оружие для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington Post

"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", — говорится в сообщении.

Ранее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, должна получить возможность накопить больший арсенал.
Конкретных маршрутов поставок в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе взамен отданного Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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