02:07 28.08.2022 (обновлено: 08:30 28.08.2022)
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
WP: США нарастили объемы поставок оружия Украине морским путем
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteАмериканское оружие для Украины
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Американское оружие для Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, пишет The Washington Post
"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", — говорится в сообщении.
Ранее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, должна получить возможность накопить больший арсенал.
Конкретных маршрутов поставок в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе взамен отданного Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.