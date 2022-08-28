https://ria.ru/20220828/polsha-1812772193.html

Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов

Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов - РИА Новости, 28.08.2022

Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов

Польские предприятия могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов через две-три недели из-за прекращения производства азотных удобрений,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T23:12

2022-08-28T23:12

2022-08-28T23:12

экономика

матеуш моравецкий

польша

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польские предприятия могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов через две-три недели из-за прекращения производства азотных удобрений, сообщает издание Виртуальная Польша.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности. Газета Rzeczpospolita сообщала, что в Польше из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две - максимум три недели жители Польши не смогут купить в магазинах много известных продуктов, среди прочего сыры или мясо, пишет издание."Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий", - заявила изданию председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая."Все это может вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Производственные линии необходимо очищать постоянно - после каждой готовой партии. Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены", - пояснила она.По словам Малишевской, у молокозаводов нет больших запасов углекислого газа. В этой связи польская молочная палата совместно с другими организациями агропродовольственного сектора обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом созвать срочное заседание правительства и принять немедленные меры.В свою очередь председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич отметил, что под угрозой находится и производство расфасованной мясной и колбасной продукции."В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. И мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли", - сказал он."Это отразится на всех - от потребителей до фермеров. Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто", - резюмировал Родзевич.

https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html

https://ria.ru/20220828/golod-1812650920.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, матеуш моравецкий, польша, санкции в отношении россии