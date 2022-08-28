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Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон
Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон - РИА Новости, 28.08.2022
Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон
В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:24
2022-08-28T16:24
2022-08-28T16:24
в мире
польша
экономика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска."Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", — написала автор.По ее словам, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки."Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон", — предупредила она.Сольска заявила, что для производителей удобрения логично прекратить производство — газ подорожал в десятки раз за два года. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300.Как рассказал вице-президент Grupa Azoty Puławy Яцек Янишек, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство."Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", — написала обозреватель.Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Сольска пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже."Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?" — поинтересовалась она.Обозреватель обрушилась на правительство за создание еще одного кризиса: к газовому добавляется продовольственный. Польша стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220827/obman-1812522145.html
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в мире, польша, экономика
В мире, Польша, Экономика
Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон
Polityka: из-за подорожания газа Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka
Джоанна Сольска.
"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", — написала автор.
По ее словам, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки.
"Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон", — предупредила она.
Сольска заявила, что для производителей удобрения логично прекратить производство — газ подорожал в десятки раз за два года. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300.
Как рассказал вице-президент Grupa Azoty Puławy Яцек Янишек, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство.
"Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", — написала обозреватель.
Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Сольска пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже.
"Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?" — поинтересовалась она.
Обозреватель обрушилась на правительство за создание еще одного кризиса: к газовому добавляется продовольственный. Польша
стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.