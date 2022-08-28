https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html

Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон

Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон - РИА Новости, 28.08.2022

Polityka: Польшу через две недели ждет голодный Армагеддон

В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:24

2022-08-28T16:24

2022-08-28T16:24

в мире

польша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588884058_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_56e1d93c932299cf5d78a65df18a7174.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска."Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", — написала автор.По ее словам, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки."Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон", — предупредила она.Сольска заявила, что для производителей удобрения логично прекратить производство — газ подорожал в десятки раз за два года. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300.Как рассказал вице-президент Grupa Azoty Puławy Яцек Янишек, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство."Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых для производства продовольствия", — написала обозреватель.Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Сольска пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже."Как же они возобновят производство зимой, когда спрос на газ, а значит, и цены на него будут выше?" — поинтересовалась она.Обозреватель обрушилась на правительство за создание еще одного кризиса: к газовому добавляется продовольственный. Польша стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220827/obman-1812522145.html

https://ria.ru/20220827/germaniya-1812583742.html

https://ria.ru/20220827/bolgariya-1812637165.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, экономика