https://ria.ru/20220828/poddelka-1812647625.html
Эксперт назвал признаки поддельных товаров
Эксперт назвал признаки поддельных товаров - РИА Новости, 28.08.2022
Эксперт назвал признаки поддельных товаров
В интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, предупредил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T02:10
2022-08-28T02:10
2022-08-28T02:10
общество
интернет
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, предупредил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Он объяснил, как обезопасить себя от покупки такого товара.Продавцы подделок охотно используют онлайн-площадки, поскольку по фотографии проверить качество товара достаточно сложно, считает Егармин. Например, рассматривая изображение, можно неправильно оценить материал, из которого сделана обувь, отметил он.Он посоветовал покупателям обращать внимание на то, как давно работает интернет-магазин и как оформлен его сайт."Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов", – уточнил Егармин.Слишком привлекательная стоимость товара тоже может быть признаком подделки, продолжил эксперт."Если вы обнаружили в интернете товар, цена которого существенно отличается (от стоимости аналогичных изделий, – ред.), нужно включить бдительность", – посоветовал Егармин.Кроме того, о намерении продавца обмануть покупателя может свидетельствовать предложение оплатить товар наложенным платежом, полагает он."Поддельщики часто используют торговлю наложенным платежом. Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает", – предупредил Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.Не стоит покупать товар, если он продается в новом интернет-магазине по низкой цене, а оплатить его предлагается наложенным платежом, подытожил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/wildberries-1801005145.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/biznesmen-1784878256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, интернет, россия
Общество, Интернет, Россия
Эксперт назвал признаки поддельных товаров
Эксперт Егармин назвал признаками подделки в онлайн-магазине низкую цену и стиль сайта
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
В интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, предупредил
в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Он объяснил, как обезопасить себя от покупки такого товара.
Продавцы подделок охотно используют онлайн-площадки, поскольку по фотографии проверить качество товара достаточно сложно, считает Егармин. Например, рассматривая изображение, можно неправильно оценить материал, из которого сделана обувь, отметил он.
"Сфотографировать можно хорошо, можно даже подставить фотографию настоящего изделия, а продать товар, который вообще не соответствует изображению. Вероятность купить подделку в интернете, конечно же, высокая, потому что некоторые продавцы стараются сбыть побольше подделок именно в онлайн-магазинах", – сказал Егармин.
Он посоветовал покупателям обращать внимание на то, как давно работает интернет-магазин и как оформлен его сайт.
"Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов", – уточнил Егармин.
Слишком привлекательная стоимость товара тоже может быть признаком подделки, продолжил эксперт.
"Если вы обнаружили в интернете товар, цена которого существенно отличается (от стоимости аналогичных изделий, – ред.), нужно включить бдительность", – посоветовал Егармин.
Кроме того, о намерении продавца обмануть покупателя может свидетельствовать предложение оплатить товар наложенным платежом, полагает он.
"Поддельщики часто используют торговлю наложенным платежом. Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает", – предупредил Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.
Не стоит покупать товар, если он продается в новом интернет-магазине по низкой цене, а оплатить его предлагается наложенным платежом, подытожил эксперт.