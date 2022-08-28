Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/panika-1812646557.html
СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой
СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Великобритании усиливающийся энергетический кризис породил панику среди директоров школ, сообщает The Sun. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:11
2022-08-28T01:11
великобритания
россия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810005998_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_11e2fb3bbb1ca53e25dc5864878facb9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Великобритании усиливающийся энергетический кризис породил панику среди директоров школ, сообщает The Sun.В некоторых образовательных учреждениях для экономии планируется снизить температурный режим в классах, поэтому детям придется находиться на занятиях в теплой верхней одежде, утверждает таблоид. Однако поскольку среди школьников есть выходцы из наименее обеспеченных слоев населения, рассматривается возможность закупки для них свитеров.Директора также ожидают, что все большее число учащихся станут бесплатно завтракать в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.Ранее британская газета Evening Standard посоветовала жителям страны конопатить окна и мыть посуду в тазике. Рекомендации связаны со ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг.По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220827/otoplenie-1812454264.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810005998_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d8b2627c0fbb30bf2a4f66461a84eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, в мире, природный газ
Великобритания, Россия, В мире, Природный газ
01:11 28.08.2022
 
СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой

The Sun: британским школьникам хотят купить свитера из-за снижения температуры в классах

© Фото : Freepik / pvproductionsСвитер и книга
Свитер и книга - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : Freepik / pvproductions
Свитер и книга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Великобритании усиливающийся энергетический кризис породил панику среди директоров школ, сообщает The Sun.
В некоторых образовательных учреждениях для экономии планируется снизить температурный режим в классах, поэтому детям придется находиться на занятиях в теплой верхней одежде, утверждает таблоид. Однако поскольку среди школьников есть выходцы из наименее обеспеченных слоев населения, рассматривается возможность закупки для них свитеров.
Директора также ожидают, что все большее число учащихся станут бесплатно завтракать в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.
Ранее британская газета Evening Standard посоветовала жителям страны конопатить окна и мыть посуду в тазике. Рекомендации связаны со ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Обогреватель - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 01:25
СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа
По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
ВеликобританияРоссияВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала