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СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой

СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: в британских школах испугались перспективы замерзнуть зимой

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Великобритании усиливающийся энергетический кризис породил панику среди директоров школ, сообщает The Sun. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:11

2022-08-28T01:11

2022-08-28T01:11

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Великобритании усиливающийся энергетический кризис породил панику среди директоров школ, сообщает The Sun.В некоторых образовательных учреждениях для экономии планируется снизить температурный режим в классах, поэтому детям придется находиться на занятиях в теплой верхней одежде, утверждает таблоид. Однако поскольку среди школьников есть выходцы из наименее обеспеченных слоев населения, рассматривается возможность закупки для них свитеров.Директора также ожидают, что все большее число учащихся станут бесплатно завтракать в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.Ранее британская газета Evening Standard посоветовала жителям страны конопатить окна и мыть посуду в тазике. Рекомендации связаны со ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг.По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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великобритания, россия, в мире, природный газ