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Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты - РИА Новости, 28.08.2022
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Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты - РИА Новости, 28.08.2022
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты
Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:36
2022-08-28T08:36
экономика
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. При этом сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.В результате объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей. При этом число таких карт на руках у россиян выросло на 2,7% - до 607,4 тысячи единиц.Он отметил, что подобный процесс является краткосрочным и вряд ли можно ожидать существенного роста овердрафтного кредитования в будущем. "Его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками", - считает эксперт.Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.
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экономика, россия
Экономика, Россия
08:36 28.08.2022
 
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты

Эксперты "Скоринг бюро": российские банки нарастили число выданных карт с овердрафтом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").
Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. При этом сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.
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В результате объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей. При этом число таких карт на руках у россиян выросло на 2,7% - до 607,4 тысячи единиц.
"Овердрафт – довольно специфичный продукт, который используется рядом игроков рынка в рамках привлечения предприятий на обслуживание зарплатных проектов. В настоящее время наблюдается некоторый рост числа оформляемых овердрафтов, связанный с перетоком зарплатных проектов компаний, которые ранее имели иностранных собственников, из одних банков в иные", - пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он отметил, что подобный процесс является краткосрочным и вряд ли можно ожидать существенного роста овердрафтного кредитования в будущем. "Его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками", - считает эксперт.
Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.
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