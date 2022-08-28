https://ria.ru/20220828/overdraft-1812658119.html
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты - РИА Новости, 28.08.2022
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты
Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:36
2022-08-28T08:36
2022-08-28T08:36
экономика
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. При этом сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.В результате объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей. При этом число таких карт на руках у россиян выросло на 2,7% - до 607,4 тысячи единиц.Он отметил, что подобный процесс является краткосрочным и вряд ли можно ожидать существенного роста овердрафтного кредитования в будущем. "Его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками", - считает эксперт.Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.
https://ria.ru/20220821/finansy-1811069451.html
https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты
Эксперты "Скоринг бюро": российские банки нарастили число выданных карт с овердрафтом
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").
Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. При этом сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.
В результате объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей. При этом число таких карт на руках у россиян выросло на 2,7% - до 607,4 тысячи единиц.
"Овердрафт – довольно специфичный продукт, который используется рядом игроков рынка в рамках привлечения предприятий на обслуживание зарплатных проектов. В настоящее время наблюдается некоторый рост числа оформляемых овердрафтов, связанный с перетоком зарплатных проектов компаний, которые ранее имели иностранных собственников, из одних банков в иные", - пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он отметил, что подобный процесс является краткосрочным и вряд ли можно ожидать существенного роста овердрафтного кредитования в будущем. "Его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками", - считает эксперт.
Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.