https://ria.ru/20220828/overdraft-1812658119.html

Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты

Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты - РИА Новости, 28.08.2022

Россияне стали активно брать карты с овердрафтом, сообщили эксперты

Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:36

2022-08-28T08:36

2022-08-28T08:36

экономика

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").Согласно данным компании, количество выданного "пластика" с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. При этом сумма выдач резко выросла - на 14%, до 1,43 миллиарда рублей. В то же время средний чек по данному виду кредитования уменьшился на 9,8%, или на 5,2 тысячи рублей - до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.В результате объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился лишь на 1,4% - до 14,8 миллиарда рублей. При этом число таких карт на руках у россиян выросло на 2,7% - до 607,4 тысячи единиц.Он отметил, что подобный процесс является краткосрочным и вряд ли можно ожидать существенного роста овердрафтного кредитования в будущем. "Его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками", - считает эксперт.Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.

https://ria.ru/20220821/finansy-1811069451.html

https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия