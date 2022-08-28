06:56 28.08.2022 (обновлено: 07:22 28.08.2022)
Пушков ответил на заявление молдавского политика о поставках газа
Сенатор Пушков выступил против поддержки президента Молдавии Санду за счет поставок газа
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора, заявившего о готовности приехать в Москву на переговоры о поставках газа.
Как отметил политик в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.
Пушков назвал такой сценарий странным, поскольку молдавский лидер, напомнил он, придерживается прозападной ориентации и не скрывает плохого отношения к России.
"Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?" – задался вопросом он.
По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. "Так надо ли нам финансировать такой курс?" – резюмировал сенатор.
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"Готов отправиться в Москву"
Заявление прозвучало в контексте 31-й годовщины Дня независимости республики, которую отмечают в субботу в Молдавии. Шор выступил с критикой в адрес властей страны.
"Насколько может быть независимой страна, руководству которой выдают из-за границы деньги на так называемую дешевую демократию и поддержание шатающейся экономики? В конце концов, насколько может быть независимой страна, где людям обещают такую холодную зиму, что они не смогут отойти зимой от буржуйки с дровами?… Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", - заявил Шор в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Поиск альтернативы
Молдавия не собирается отказываться от переговоров с "Газпромом", однако заинтересована и в альтернативных источниках энергоресурсов, в том числе из Румынии и с Украины, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу.
"Все будет зависеть от военных действий в Украине, от того, как это повлияет на рынки, от того, насколько холодно будет на улице… Что касается газа, мы ведем переговоры о том, чтобы иметь альтернативные источники. Мы продолжим дискуссию с "Газпромом". Я знаю, что "Молдовагаз" находится в постоянном контакте с "Газпромом", проводится аудит долга. Мы открыты для дальнейшего обсуждения", - сказал Гросу в эфире кишиневского телеканала Prime.
"Все будет зависеть от военных действий в Украине, от того, как это повлияет на рынки, от того, насколько холодно будет на улице… Что касается газа, мы ведем переговоры о том, чтобы иметь альтернативные источники. Мы продолжим дискуссию с "Газпромом". Я знаю, что "Молдовагаз" находится в постоянном контакте с "Газпромом", проводится аудит долга. Мы открыты для дальнейшего обсуждения", - сказал Гросу в эфире кишиневского телеканала Prime.
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Он отметил, что правительство ищет возможность альтернативных поставок газа в том числе из Румынии, вместе с тем рассматривается предложение приобретения электричества с Украины.
"Мы продолжаем искать альтернативные источники обеспечения газом, в том числе из Румынии. Что касается электроэнергии, то, на мой взгляд, дела обстоят лучше, потому что в Украине есть излишки электроэнергии, и Украина ищет возможности для экспорта", - сказал молдавский спикер.
О поисках альтернативных источников газа ранее заявляла и сама Майя Санду. "Я хочу подчеркнуть, что жду от вас помощи в разрешении кризисов, с которыми сталкивается страна, особенно с кризисом в энергетике. Нам нужны альтернативные источники, нам нужны краткосрочные и долгосрочные решения для обеспечения энергетической безопасности страны", - заявила она на прошлой неделе на встрече с послами, которые приехали в Кишинев для определения приоритетов внешней политики страны.
По ее мнению, послы могут помочь найти эти решения в тех странах, где они находятся.
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Контракт с "Газпромом"
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября того года при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной полной оплаты текущих платежей. При этом у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
Уже в ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней.
В начале текущей недели "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. "Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок оплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, однако рассчитывает, что в дальнейшей молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства.