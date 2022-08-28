https://ria.ru/20220828/opros-1812656660.html

Россияне считают самыми красивыми мужчин-военных, показало исследование

Россияне считают самыми красивыми мужчин-военных, показало исследование - РИА Новости, 28.08.2022

Россияне считают самыми красивыми мужчин-военных, показало исследование

Больше всего красивых мужчин, по мнению россиян, - среди актеров и военных, а женщин - среди актрис и врачей, говорится в исследовании сервиса SuperJob,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:08

2022-08-28T08:08

2022-08-28T08:08

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Больше всего красивых мужчин, по мнению россиян, - среди актеров и военных, а женщин - среди актрис и врачей, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Так, аналитики после опроса 1600 респондентов выяснили, что "20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. На втором месте военнослужащие с 8% голосов. 6% респондентов считают, что красавцев больше всего в спортивной среде. О красоте мужчин-врачей упоминали 5% ответивших, фитнес-тренеров и рабочих - по 4%".По 2% россиян считают, что самые красивые мужчины работают в МЧС и авиации. Среди других профессий россияне называли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, программистов, учителей, шахтеров, юристов и представителей других профессий. 7% считают, что в каждой профессии есть красивые мужчины.Больше всего привлекательных среди преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты, считают по 4%. Среди других профессий с самыми красивыми представительницами россияне называли блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов и представительниц других профессий. 13% считают, что в каждой профессии есть красивые женщины.

https://ria.ru/20220826/pensiya-1812205091.html

https://ria.ru/20220516/uspekh-1788759956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)