Россияне считают самыми красивыми мужчин-военных, показало исследование
Опрос показал, что россияне считают самыми красивыми мужчин-военных и женщин-врачей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Больше всего красивых мужчин, по мнению россиян, - среди актеров и военных, а женщин - среди актрис и врачей, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Так, аналитики после опроса 1600 респондентов выяснили, что "20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. На втором месте военнослужащие с 8% голосов. 6% респондентов считают, что красавцев больше всего в спортивной среде. О красоте мужчин-врачей упоминали 5% ответивших, фитнес-тренеров и рабочих - по 4%".
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По 2% россиян считают, что самые красивые мужчины работают в МЧС и авиации. Среди других профессий россияне называли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, программистов, учителей, шахтеров, юристов и представителей других профессий. 7% считают, что в каждой профессии есть красивые мужчины.
"По мнению 23% россиян, привлекательных женщин больше всего среди актрис. 10% опрошенных считают, что красивых женщин больше среди врачей, 9% — среди стюардесс. 6% респондентов уверены, что чаще всего красавицами являются секретари", - добавляют авторы исследования.
Больше всего привлекательных среди преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты, считают по 4%. Среди других профессий с самыми красивыми представительницами россияне называли блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов и представительниц других профессий. 13% считают, что в каждой профессии есть красивые женщины.