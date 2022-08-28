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Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T07:32
2022-08-28T07:32
2022-08-28T07:33
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.22 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 06.43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 06.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина
07:32 28.08.2022 (обновлено: 07:33 28.08.2022)
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов