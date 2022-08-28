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Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/obstrely-1812655015.html
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T07:32
2022-08-28T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.22 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 06.43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 06.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина
07:32 28.08.2022 (обновлено: 07:33 28.08.2022)
 
Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ в Донецке
Последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.22 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 06.43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 06.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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