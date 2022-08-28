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Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска за 23 минуты выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T07:32

2022-08-28T07:32

2022-08-28T07:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили по разным районам Донецка 12 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.22 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 06.43 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 06.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина