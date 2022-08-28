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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска примерно за пять с половиной часов обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T05:48

2022-08-28T05:48

2022-08-28T05:48

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за пять с половиной часов обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также представительство сообщило, что в 23.00 субботы украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по населенному пункту Пантелеймоновка.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/gorlovka-1812630733.html

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато