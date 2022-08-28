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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.08.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска примерно за пять с половиной часов обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T05:48
2022-08-28T05:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за пять с половиной часов обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также представительство сообщило, что в 23.00 субботы украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по населенному пункту Пантелеймоновка.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
05:48 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ за ночь выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за пять с половиной часов обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.05 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм... 23.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. 00.40 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Также представительство сообщило, что в 23.00 субботы украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по населенному пункту Пантелеймоновка.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 22:06В мире
На территории завода "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ начался пожар
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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