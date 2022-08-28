https://ria.ru/20220828/obstrel-1812773152.html

ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц

ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц - РИА Новости, 28.08.2022

ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц

Украинские силовики использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T23:28

2022-08-28T23:28

2022-08-28T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

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энергодар

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ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее там сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Сообщается о пяти пострадавших."Боевики ВСУ используют американские гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, выстрелы производились из города Никополь", - сообщил представитель администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

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энергодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, херсонская область , запорожская аэс