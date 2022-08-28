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ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812773152.html
ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц
ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц - РИА Новости, 28.08.2022
ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц
Украинские силовики использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T23:28
2022-08-28T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
херсонская область
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее там сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Сообщается о пяти пострадавших."Боевики ВСУ используют американские гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, выстрелы производились из города Никополь", - сообщил представитель администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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украина
энергодар
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в мире, украина, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, херсонская область , запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская область, Херсонская область , Запорожская АЭС
23:28 28.08.2022 (обновлено: 23:37 28.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц

Власти Энергодара: ВСУ обстреляли город из американских гаубиц М777 из Никополя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее там сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Сообщается о пяти пострадавших.
"Боевики ВСУ используют американские гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, выстрелы производились из города Никополь", - сообщил представитель администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Американское оружие для Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 02:07
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская областьХерсонская областьЗапорожская АЭС
 
 
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