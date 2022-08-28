https://ria.ru/20220828/obstrel-1812770381.html

В результате украинского обстрела Энергодара есть пострадавшие

В результате украинского обстрела Энергодара есть пострадавшие - РИА Новости, 28.08.2022

В результате украинского обстрела Энергодара есть пострадавшие

Администрация Энергодара сообщает о пострадавших в результате удара по городу со стороны украинских войск. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:55

2022-08-28T22:55

2022-08-28T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

украина

вооруженные силы украины

запорожская аэс

запорожская область

херсонская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 авг – РИА Новости. Администрация Энергодара сообщает о пострадавших в результате удара по городу со стороны украинских войск.Ранее в администрации города сообщили РИА новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара."Зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня", сообщил РИА Новости представитель администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

энергодар

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, херсонская область