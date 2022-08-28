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Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812766786.html
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, пострадали семь человек, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:11
2022-08-28T23:41
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, пострадали семь человек, сообщили в администрации города."Зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня", — сказал РИА Новости представитель администрации.Он отметил, что огонь велся из американских гаубиц М777 со стороны Никополя.Власти города расценивают обстрел как провокацию Киева, направленную на срыв визита инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.Над самой АЭС сегодня сбили украинский дрон-камикадзе.Накануне ВСУ нанесли по Энергодару 20 артиллерийских ударов, пять из которых пришлись по атомной станции.ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В ближайшее время ожидается визит на станцию группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812757919.html
энергодар
украина
запорожская область
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энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область, Херсонская область
22:11 28.08.2022 (обновлено: 23:41 28.08.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара

Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, сообщается о пожарах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, пострадали семь человек, сообщили в администрации города.
"Зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня", — сказал РИА Новости представитель администрации.
Он отметил, что огонь велся из американских гаубиц М777 со стороны Никополя.
Власти города расценивают обстрел как провокацию Киева, направленную на срыв визита инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
Над самой АЭС сегодня сбили украинский дрон-камикадзе.
Накануне ВСУ нанесли по Энергодару 20 артиллерийских ударов, пять из которых пришлись по атомной станции.
ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В ближайшее время ожидается визит на станцию группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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