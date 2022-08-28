22:11 28.08.2022 (обновлено: 23:41 28.08.2022)
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара
Украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, сообщается о пожарах
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, пострадали семь человек, сообщили в администрации города.
"Зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня", — сказал РИА Новости представитель администрации.
Он отметил, что огонь велся из американских гаубиц М777 со стороны Никополя.
Над самой АЭС сегодня сбили украинский дрон-камикадзе.
Накануне ВСУ нанесли по Энергодару 20 артиллерийских ударов, пять из которых пришлись по атомной станции.
ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В ближайшее время ожидается визит на станцию группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.