Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Зайцево восемь снарядов
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли в 18.55 двумя снарядами калибром 152 миллиметра. Горловский поселок шахты имени Гагарина был обстрелян минами. Кировский и Петровский район Донецка подвергли обстрелу с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 19.25 и 19.28 соответственно. Зайцево еще раз обстреляли в 20.30, на этот раз четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.