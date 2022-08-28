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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812762797.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:16
2022-08-28T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
петровский район
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли в 18.55 двумя снарядами калибром 152 миллиметра. Горловский поселок шахты имени Гагарина был обстрелян минами. Кировский и Петровский район Донецка подвергли обстрелу с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 19.25 и 19.28 соответственно. Зайцево еще раз обстреляли в 20.30, на этот раз четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), зайцево, петровский район, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Петровский район, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
21:16 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Зайцево восемь снарядов

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Окно здания, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли в 18.55 двумя снарядами калибром 152 миллиметра. Горловский поселок шахты имени Гагарина был обстрелян минами. Кировский и Петровский район Донецка подвергли обстрелу с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 19.25 и 19.28 соответственно. Зайцево еще раз обстреляли в 20.30, на этот раз четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 19:12Специальная военная операция на Украине
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоПетровский районНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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