https://ria.ru/20220828/obstrel-1812762797.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T21:16

2022-08-28T21:16

2022-08-28T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

петровский район

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли в 18.55 двумя снарядами калибром 152 миллиметра. Горловский поселок шахты имени Гагарина был обстрелян минами. Кировский и Петровский район Донецка подвергли обстрелу с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 19.25 и 19.28 соответственно. Зайцево еще раз обстреляли в 20.30, на этот раз четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html

донецк (днр)

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петровский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), зайцево, петровский район, нато, украина, вооруженные силы украины