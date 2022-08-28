Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812754433.html
В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ
В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ - РИА Новости, 28.08.2022
В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ
Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У"... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:04
2022-08-28T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781074555_0:314:3000:2002_1920x0_80_0_0_9d01541e2a553f4b76caf654d7ddcff7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У" со стороны Украины еще 26 февраля и в результате воздействия внешних факторов дали течь, сообщается в заявлении военно-гражданской администрации города."Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска... Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории Бердянска", - написано в заявлении.Власти призвали жителей города сохранять спокойствие и отметили, что в ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220826/berdyansk-1812419870.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
бердянск
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781074555_66:0:2735:2002_1920x0_80_0_0_a5484b4451f637a8485494f65eb21297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
20:04 28.08.2022
 
В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ

В Бердянске ликвидируют разлив нефти в районе порта после обстрела со стороны Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПорт в Бердянске
Порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Порт в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У" со стороны Украины еще 26 февраля и в результате воздействия внешних факторов дали течь, сообщается в заявлении военно-гражданской администрации города.
"Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска... Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории Бердянска", - написано в заявлении.
Последствия взрыва у оздоровительного центра Криворожский горняк в Бердянске
26 августа, 20:10Специальная военная операция на Украине
Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке
Власти призвали жителей города сохранять спокойствие и отметили, что в ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскУкраинаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала