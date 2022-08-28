В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ
В Бердянске ликвидируют разлив нефти в районе порта после обстрела со стороны Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПорт в Бердянске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Порт в Бердянске. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У" со стороны Украины еще 26 февраля и в результате воздействия внешних факторов дали течь, сообщается в заявлении военно-гражданской администрации города.
"Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска... Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории Бердянска", - написано в заявлении.
Власти призвали жителей города сохранять спокойствие и отметили, что в ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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