https://ria.ru/20220828/obstrel-1812754433.html

В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ

В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ - РИА Новости, 28.08.2022

В Бердянске устраняют разлив нефти из поврежденных нефтехранилищ

Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У"... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:04

2022-08-28T20:04

2022-08-28T20:04

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты предпринимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе порта Бердянска, нефтехранилища получили повреждения при ударе ракетами "Точка-У" со стороны Украины еще 26 февраля и в результате воздействия внешних факторов дали течь, сообщается в заявлении военно-гражданской администрации города."Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска... Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории Бердянска", - написано в заявлении.Власти призвали жителей города сохранять спокойствие и отметили, что в ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220826/berdyansk-1812419870.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бердянск, украина, херсонская область , вооруженные силы украины