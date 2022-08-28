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Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку

Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022

Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T18:57

2022-08-28T18:57

2022-08-28T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.30 пятью снарядами "натовского" калибра был обстрелян Кировский район Донецка, в это же время обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра. В сторону Червоногвардейского района Макеевки выпустили пять снарядов "натовского" калибра в 17.35. Кроме того, украинские войска в 18.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по каждому из районов выпустили по три снаряда "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

макеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины