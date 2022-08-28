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Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку
Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:57
2022-08-28T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.30 пятью снарядами "натовского" калибра был обстрелян Кировский район Донецка, в это же время обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра. В сторону Червоногвардейского района Макеевки выпустили пять снарядов "натовского" калибра в 17.35. Кроме того, украинские войска в 18.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по каждому из районов выпустили по три снаряда "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:57 28.08.2022
 
Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов за 45 минут

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.30 пятью снарядами "натовского" калибра был обстрелян Кировский район Донецка, в это же время обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра. В сторону Червоногвардейского района Макеевки выпустили пять снарядов "натовского" калибра в 17.35. Кроме того, украинские войска в 18.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по каждому из районов выпустили по три снаряда "натовского" калибра.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Ирины Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.

 Похороны мирных жителей Горловки, погибших в результате недавних обстрелов города, 2015 год.
1 из 7

Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.

Местный житель у жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов украинскими силовиками города Горловки в Донецкой области.
2 из 7

В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.

 Юный житель Горловки показывает осколок от разорвавшего снаряда на территории школы № 16 , пострадавшей от ночного обстрела города украинскими силовиками.
3 из 7

Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.

Жительница дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка.
4 из 7

Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.

Детские игрушки и рисунки в подвале, где живут люди с детьми в поселке Спартак в Донецкой области.
5 из 7

Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.

Здание храма в честь Иверской иконы Божией Матери женского Донецкого Иверского монастыря, расположенного у аэропорта города Донецка и разрушенного в ходе боевых действий на Юго-Востоке Украины.
6 из 7

Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.

В Доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками в Донецке
7 из 7

Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
1 из 7

Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
2 из 7

В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
3 из 7

Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
4 из 7

Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
5 из 7

Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
6 из 7

Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
7 из 7

Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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