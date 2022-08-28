Рейтинг@Mail.ru
Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/mossad-1812714810.html
Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США
Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США - РИА Новости, 28.08.2022
Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США
Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа отправляется на предстоящей неделе в Вашингтон для переговоров по ядерному соглашению с... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:53
2022-08-28T15:53
в мире
дональд трамп
нед прайс
тегеран (город)
иран
вашингтон (штат)
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа отправляется на предстоящей неделе в Вашингтон для переговоров по ядерному соглашению с Тегераном, в рамках визита запланировано участие в слушаниях в Конгрессе, сообщила в воскресенье государственная телерадиокорпорация КАН."В свете сильной оппозиции ядерному соглашению глава Моссада Дуди (Давид) Барнеа отправится на встречи в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в публикации.Журналисты со ссылкой на высокопоставленного представителя политических кругов сообщают, что Барнеа, который резко выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его соглашением, которое предоставит "иранцам лицензию на производство бомбы", появится на слушаниях в Конгрессе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
https://ria.ru/20211013/svyazi-1754297220.html
тегеран (город)
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_3a718c2c784d2bf1d061c43410cfeef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), иран, вашингтон (штат), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Дональд Трамп, Нед Прайс, Тегеран (город), Иран, Вашингтон (штат), МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:53 28.08.2022
 
Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США

Глава израильского "Моссада" Барнеа отправится в США для переговоров по ядерной сделке

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в фотобанк
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа отправляется на предстоящей неделе в Вашингтон для переговоров по ядерному соглашению с Тегераном, в рамках визита запланировано участие в слушаниях в Конгрессе, сообщила в воскресенье государственная телерадиокорпорация КАН.
"В свете сильной оппозиции ядерному соглашению глава Моссада Дуди (Давид) Барнеа отправится на встречи в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 08:00
США пытаются вернуться на Ближний Восток
Журналисты со ссылкой на высокопоставленного представителя политических кругов сообщают, что Барнеа, который резко выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его соглашением, которое предоставит "иранцам лицензию на производство бомбы", появится на слушаниях в Конгрессе.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 00:09
США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсТегеран (город)ИранВашингтон (штат)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала