https://ria.ru/20220828/mossad-1812714810.html

Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США

Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США - РИА Новости, 28.08.2022

Глава израильской разведки "Моссад" отправится в США

Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа отправляется на предстоящей неделе в Вашингтон для переговоров по ядерному соглашению с... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:53

2022-08-28T15:53

2022-08-28T15:53

в мире

дональд трамп

нед прайс

тегеран (город)

иран

вашингтон (штат)

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа отправляется на предстоящей неделе в Вашингтон для переговоров по ядерному соглашению с Тегераном, в рамках визита запланировано участие в слушаниях в Конгрессе, сообщила в воскресенье государственная телерадиокорпорация КАН."В свете сильной оппозиции ядерному соглашению глава Моссада Дуди (Давид) Барнеа отправится на встречи в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в публикации.Журналисты со ссылкой на высокопоставленного представителя политических кругов сообщают, что Барнеа, который резко выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его соглашением, которое предоставит "иранцам лицензию на производство бомбы", появится на слушаниях в Конгрессе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20211013/svyazi-1754297220.html

тегеран (город)

иран

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), иран, вашингтон (штат), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)