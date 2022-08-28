https://ria.ru/20220828/moskva-1812689595.html

В Москве пресекли автопробег "богатых и успешных" владельцев суперкаров

В Москве пресекли автопробег "богатых и успешных" владельцев суперкаров - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве пресекли автопробег "богатых и успешных" владельцев суперкаров

Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:35

2022-08-28T12:35

2022-08-28T14:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche."В полицию поступила информация о намерении группы граждан провести массовое публичное мероприятие, которое не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке. В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности.Спорткарами условно называют класс легковых автомобилей с моторами высокой мощности и низкой посадкой кузова, но предназначенных не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования. Среди спорткаров выделяют подкласс "суперкаров" - авто с эксклюзивными характеристиками, мощностью двигателя, максимальной скоростью и ценой.

https://ria.ru/20220426/stolknoveniya-1785512995.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия