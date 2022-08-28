https://ria.ru/20220828/moskva-1812672345.html

На десяти метеостанциях столичного региона зафиксировали дым

На десяти метеостанциях столичного региона зафиксировали дым - РИА Новости, 28.08.2022

На десяти метеостанциях столичного региона зафиксировали дым

Дым фиксируют утром в воскресенье на 10 метеостанциях столичного региона, он пока не рассеивается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:46

2022-08-28T10:46

2022-08-28T12:52

москва

московская область (подмосковье)

коломна

домодедово (аэропорт)

природные пожары в россии

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дым фиксируют утром в воскресенье на 10 метеостанциях столичного региона, он пока не рассеивается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Смог и запах гари в Москве и Подмосковье наблюдаются в последние несколько дней из-за природных пожаров в соседних регионах. Синоптик ранее говорил агентству, что утром в воскресенье смог в столичном регионе усилился, дым и мглу зафиксировали на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске."Черный инверсионный дым фиксируется на 10 метеостанциях столичного региона. Черный дым от частиц горения накапливается под инверсионным задерживающим слоем. За 9 часов утра дым и мгла в Москве не рассеиваются. На ВДНХ видимость 9 километров, в Тушино и на Балчуге 4 километров", - заявил Тишковец.Он ранее отмечал, что экологическая ситуация в Москве кардинально улучшится в понедельник вечером с приходом грозовых дождей.

https://ria.ru/20220826/smog-1812288641.html

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812131477.html

москва

московская область (подмосковье)

коломна

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), коломна, домодедово (аэропорт), природные пожары в россии, общество