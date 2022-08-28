https://ria.ru/20220828/moskva-1812665982.html

Воскресенье станет последним днем засухи в Москве

Воскресенье станет последним днем засухи в Москве - РИА Новости, 28.08.2022

Воскресенье станет последним днем засухи в Москве

Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:00

2022-08-28T10:00

2022-08-28T10:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик уточнил, что в Москве сегодня плюс 28-30 градусов, в Подмосковье - плюс 26-31. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220827/pogoda-1812478957.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец