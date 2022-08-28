https://ria.ru/20220828/moskva-1812665982.html
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве - РИА Новости, 28.08.2022
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве
Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:00
2022-08-28T10:00
2022-08-28T10:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff48503a3e2df46f3c560c0f81cb8c0.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик уточнил, что в Москве сегодня плюс 28-30 градусов, в Подмосковье - плюс 26-31. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220827/pogoda-1812478957.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_bd60fb4c4fbb1aad7738632d983633b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве
Специалист "Фобос" Тишковец: воскресенье станет последним днем засухи в Москве