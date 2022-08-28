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Воскресенье станет последним днем засухи в Москве - РИА Новости, 28.08.2022
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Воскресенье станет последним днем засухи в Москве
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве - РИА Новости, 28.08.2022
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве
Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:00
2022-08-28T10:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов", - сказал Тишковец.Синоптик уточнил, что в Москве сегодня плюс 28-30 градусов, в Подмосковье - плюс 26-31. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
10:00 28.08.2022
 
Воскресенье станет последним днем засухи в Москве

Специалист "Фобос" Тишковец: воскресенье станет последним днем засухи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воскресенье станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве - в городе ожидается облачная погода без существенных осадков, воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов", - сказал Тишковец.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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