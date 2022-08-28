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Мишустин поручил выделить средства на ремонт школ и больниц в ДФО - РИА Новости, 28.08.2022
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Мишустин поручил выделить средства на ремонт школ и больниц в ДФО
Мишустин поручил выделить средства на ремонт школ и больниц в ДФО - РИА Новости, 28.08.2022
Мишустин поручил выделить средства на ремонт школ и больниц в ДФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа распорядился выделить из федерального... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:09
2022-08-28T11:09
общество
чита
горно-алтайск
республика алтай
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа распорядился выделить из федерального бюджета средства на строительство и ремонт ряда социальных объектов в этих регионах, сообщает пресс-служба кабмина."Минпросвещения и Минфин должны подготовить документы о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей на строительство общеобразовательной школы №7 в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Эти деньги будут выделены в 2022 году", - говорится в сообщении.Также дополнительное финансирование на возведение учебного заведения должно быть предусмотрено в бюджете 2023–2025 годов.Другой блок поручений председателя правительства посвящен модернизации инфекционного отделения Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле."До 1 сентября этого года Минздрав должен представить план капитального ремонта отделения. Работы по обновлению этого учреждения также будут дополнительно профинансированы из бюджета 2023–2025 годов", - сообщили в кабмине.Республике Саха (Якутия) будут выделены средства для завершения строительства и оснащения республиканского онкологического диспансера. Мишустин поручил Минздраву до 1 сентября проработать вопрос о завершении строительства этого лечебного учреждения, его сдаче в эксплуатацию и поставке туда медицинского оборудования. Средства на это также поручено заложить в бюджете 2023–2025 годов."Еще одно решение о выделении финансирования позволит построить школу на 450 мест с интернатом на 100 мест в селе Ытык-Кюёль Таттинского улуса Якутии. Соответствующие задачи поставлены перед Минфином, Минпросвещения и региональными органами власти", - отметили в кабмине.Кроме этого, Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки поручено до 1 декабря проработать вопрос поддержки и развития конкурса "Моя профессия – IT", который призван заинтересовать студентов и школьников сферой информационных технологий.Поручения по развитию Забайкалья касаются развития социальной инфраструктуры региона. Первое из них связано с модернизацией здания краевой клинической больницы в Чите, которое было возведено в 1976 году. Правительству региона совместно с Минздравом до 1 сентября нужно согласовать перечень и примерную стоимость нового оборудования, на эти цели из резервного фонда правительства предполагается выделить 148 млн рублей."До 15 сентября Минздраву, Минфину и Минстрою совместно с региональным кабмином предстоит разработать поэтапный план капитального ремонта больницы в Чите и предусмотреть финансирование работ в бюджете 2023–2025 годов" , - говорится в сообщении.Также властям региона совместно с Минстроем, Минспортом и Минфином до 1 апреля 2023 года нужно представить предложения по строительству центра единоборств в Чите.
https://ria.ru/20220810/byudzhet-1808503364.html
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горно-алтайск
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общество, чита, горно-алтайск, республика алтай, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин
Общество, Чита, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Михаил Мишустин
11:09 28.08.2022
 
Мишустин поручил выделить средства на ремонт школ и больниц в ДФО

Мишустин поручил выделить средства на ремонт и строительство школ и больниц в ДФО и Сибири

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа распорядился выделить из федерального бюджета средства на строительство и ремонт ряда социальных объектов в этих регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
"Минпросвещения и Минфин должны подготовить документы о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей на строительство общеобразовательной школы №7 в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Эти деньги будут выделены в 2022 году", - говорится в сообщении.
Также дополнительное финансирование на возведение учебного заведения должно быть предусмотрено в бюджете 2023–2025 годов.
Другой блок поручений председателя правительства посвящен модернизации инфекционного отделения Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле.
"До 1 сентября этого года Минздрав должен представить план капитального ремонта отделения. Работы по обновлению этого учреждения также будут дополнительно профинансированы из бюджета 2023–2025 годов", - сообщили в кабмине.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:31
Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета
Республике Саха (Якутия) будут выделены средства для завершения строительства и оснащения республиканского онкологического диспансера. Мишустин поручил Минздраву до 1 сентября проработать вопрос о завершении строительства этого лечебного учреждения, его сдаче в эксплуатацию и поставке туда медицинского оборудования. Средства на это также поручено заложить в бюджете 2023–2025 годов.
"Еще одно решение о выделении финансирования позволит построить школу на 450 мест с интернатом на 100 мест в селе Ытык-Кюёль Таттинского улуса Якутии. Соответствующие задачи поставлены перед Минфином, Минпросвещения и региональными органами власти", - отметили в кабмине.
Кроме этого, Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки поручено до 1 декабря проработать вопрос поддержки и развития конкурса "Моя профессия – IT", который призван заинтересовать студентов и школьников сферой информационных технологий.
Поручения по развитию Забайкалья касаются развития социальной инфраструктуры региона. Первое из них связано с модернизацией здания краевой клинической больницы в Чите, которое было возведено в 1976 году. Правительству региона совместно с Минздравом до 1 сентября нужно согласовать перечень и примерную стоимость нового оборудования, на эти цели из резервного фонда правительства предполагается выделить 148 млн рублей.
"До 15 сентября Минздраву, Минфину и Минстрою совместно с региональным кабмином предстоит разработать поэтапный план капитального ремонта больницы в Чите и предусмотреть финансирование работ в бюджете 2023–2025 годов" , - говорится в сообщении.
Также властям региона совместно с Минстроем, Минспортом и Минфином до 1 апреля 2023 года нужно представить предложения по строительству центра единоборств в Чите.
Школа в Новоалтайске
26 августа, 14:51Алтайский край
Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся
 
ОбществоЧитаГорно-АлтайскРеспублика АлтайМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил Мишустин
 
 
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