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Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/miny-1812752633.html
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины
Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:51
2022-08-28T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС."После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС", - сообщил представитель администрации.Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде."Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", - дополнил собеседник агентства.
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в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Энергодар
19:51 28.08.2022 (обновлено: 20:06 28.08.2022)
 
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины

Власти Энергодара: ВСУ применили около ЗАЭС осветительные мины, чтобы создать задымление

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара.
Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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"После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС", - сообщил представитель администрации.
Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.
"Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", - дополнил собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныЭнергодар
 
 
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