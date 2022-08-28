https://ria.ru/20220828/miny-1812752633.html
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины
Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:51
2022-08-28T19:51
2022-08-28T20:06
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг – РИА Новости. Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС."После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС", - сообщил представитель администрации.Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде."Цель боевиков - сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", - дополнил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:51 28.08.2022 (обновлено: 20:06 28.08.2022)
Украинские войска применили около ЗАЭС осветительные мины
Власти Энергодара: ВСУ применили около ЗАЭС осветительные мины, чтобы создать задымление