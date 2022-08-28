10:48 28.08.2022 (обновлено: 11:54 28.08.2022)
Мельник разозлил немцев новым резким выпадом в сторону Германии
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник разозлил немцев, передумав звать премьера Саксонии в Киев
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев после его призыва начать переговоры с Россией.
"Я приглашал вас на Украину. Это приглашение отменяется. Вас не ждут. Точка", — написал он в Twitter.
Под постом экс-дипломата развернулась бурная дискуссия пользователей из Германии.
"С самого начала конфликта Андрей Мельник дает указания немецким политикам, как если бы он был федеральным канцлером. Теперь он объявляет политиков, которые не танцуют под его воинственную дудку, нежелательными людьми", — отметил Züheyr Sertkol.
"Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и ее политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира", — написал Ronald Unger.
"Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <…> Германия просто врезается в стену со скоростью света", — возмутился один из комментаторов.
"Господин Мельник, я не вижу, чтобы вы искали дипломатическое решение! Что меня больше всего пугает в вашей стране, так это ужасающий уровень коррупции", — поделился мыслями D.P.
"Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще", — сыронизировал Frank Friebe.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера страны Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике за восхваление лидера украинских националистов Степана Бандеры. Мельник в одном из интервью назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.