https://ria.ru/20220828/melitopol-1812691665.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя
Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя
Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:58
2022-08-28T12:58
2022-08-28T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя, сообщили РИА Новости в администрации города."Двадцать восьмого августа, около 1:00, киевский режим совершил ракетные удары по поселку Мирное. <…> Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура", — сказал собеседник агентства.По словам представителя администрации, украинские войска при обстреле, предположительно, использовали РСЗО HIMARS. Погибших и пострадавших нет.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
12:58 28.08.2022 (обновлено: 14:41 28.08.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя
Власти Мелитополя сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам