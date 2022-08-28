https://ria.ru/20220828/melitopol-1812691665.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя

Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по пригороду Мелитополя

Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:58

2022-08-28T12:58

2022-08-28T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя, сообщили РИА Новости в администрации города."Двадцать восьмого августа, около 1:00, киевский режим совершил ракетные удары по поселку Мирное. <…> Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура", — сказал собеседник агентства.По словам представителя администрации, украинские войска при обстреле, предположительно, использовали РСЗО HIMARS. Погибших и пострадавших нет.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь