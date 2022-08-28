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Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/mariupol-1812728468.html
Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе
Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022
Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:21
2022-08-28T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от тактического ракетного комплекса "Точка-У", на территории мариупольского завода "Азовмаш", сказал журналистам командир группы разминирования."За последние два дня в одном цеху (завода "Азовмаш" - ред.) было обнаружено 30 боеприпасов. В основном это то, что осталось после боевых действий. Гранаты, которые не взорвались, выстрелы для подствольных гранатометов ВОГ-17, также и у нас были кассетные боеприпасы "Точки-У", - сказал командир.
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Работа саперов на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе
Российские саперы обезвредили десятки оставшихся боеприпасов, в том числе от «Точки-У», на территории мариупольского завода «Азовмаш»
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в мире, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь
17:21 28.08.2022 (обновлено: 18:00 28.08.2022)
 
Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе

Российские саперы обезвредили 30 боеприпасов на заводе "Азовмаш" в Мариуполе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от тактического ракетного комплекса "Точка-У", на территории мариупольского завода "Азовмаш", сказал журналистам командир группы разминирования.
"За последние два дня в одном цеху (завода "Азовмаш" - ред.) было обнаружено 30 боеприпасов. В основном это то, что осталось после боевых действий. Гранаты, которые не взорвались, выстрелы для подствольных гранатометов ВОГ-17, также и у нас были кассетные боеприпасы "Точки-У", - сказал командир.
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