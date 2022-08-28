https://ria.ru/20220828/mariupol-1812728468.html

Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе

Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе - РИА Новости, 28.08.2022

Российские саперы разминируют завод "Азовмаш" в Мариуполе

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:21

2022-08-28T17:21

2022-08-28T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812733700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b624c1074337eceea04d984efc23baf0.jpg

МАРИУПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от тактического ракетного комплекса "Точка-У", на территории мариупольского завода "Азовмаш", сказал журналистам командир группы разминирования."За последние два дня в одном цеху (завода "Азовмаш" - ред.) было обнаружено 30 боеприпасов. В основном это то, что осталось после боевых действий. Гранаты, которые не взорвались, выстрелы для подствольных гранатометов ВОГ-17, также и у нас были кассетные боеприпасы "Точки-У", - сказал командир.

https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812109691.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа саперов на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе Российские саперы обезвредили десятки оставшихся боеприпасов, в том числе от «Точки-У», на территории мариупольского завода «Азовмаш» 2022-08-28T17:21 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь