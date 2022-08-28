https://ria.ru/20220828/makron-1812663652.html

Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ

Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022

Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ

Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:37

2022-08-28T09:37

2022-08-28T11:11

в мире

эммануэль макрон

алжир (провинция)

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ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес, сообщает телеканал France Info.Отмечается, что Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb, связанного с музыкальным стилем раи."В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе", — сообщает телеканал, описывая атмосферу происходившего.По данным телеканала, собравшиеся выкрикивали лозунги "Да здравствует Алжир!", "Мы у себя дома", "Франция пожирает нашу страну" и другие. На видеозаписи можно увидеть, как Макрон после недолгого "общения" поблагодарил собравшихся и сел в автомобиль.Французский президент 25-27 августа находился с визитом в Алжире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/gazosnabzhenie-1812322067.html

https://ria.ru/20220825/makron-1812168655.html

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, алжир (провинция)