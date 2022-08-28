Рейтинг@Mail.ru
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/makron-1812663652.html
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ
Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:37
2022-08-28T11:11
в мире
эммануэль макрон
алжир (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812672605_0:392:2944:2048_1920x0_80_0_0_6ab1abcd381a612a434def117e7a1800.jpg
ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес, сообщает телеканал France Info.Отмечается, что Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb, связанного с музыкальным стилем раи."В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе", — сообщает телеканал, описывая атмосферу происходившего.По данным телеканала, собравшиеся выкрикивали лозунги "Да здравствует Алжир!", "Мы у себя дома", "Франция пожирает нашу страну" и другие. На видеозаписи можно увидеть, как Макрон после недолгого "общения" поблагодарил собравшихся и сел в автомобиль.Французский президент 25-27 августа находился с визитом в Алжире.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/gazosnabzhenie-1812322067.html
https://ria.ru/20220825/makron-1812168655.html
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812672605_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_9d2c1a57fb0dfd2619edee2882d89d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, алжир (провинция)
В мире, Эммануэль Макрон, Алжир (провинция)
09:37 28.08.2022 (обновлено: 11:11 28.08.2022)
 
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ

France Info: президента Франции Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа

© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон около музыкального магазина Disco Maghreb в Оране, Алжир
Президент Франции Эммануэль Макрон около музыкального магазина Disco Maghreb в Оране, Алжир - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон около музыкального магазина Disco Maghreb в Оране, Алжир
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес, сообщает телеканал France Info.
Отмечается, что Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb, связанного с музыкальным стилем раи.
"В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе", — сообщает телеканал, описывая атмосферу происходившего.
По данным телеканала, собравшиеся выкрикивали лозунги "Да здравствует Алжир!", "Мы у себя дома", "Франция пожирает нашу страну" и другие. На видеозаписи можно увидеть, как Макрон после недолгого "общения" поблагодарил собравшихся и сел в автомобиль.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:08В мире
Макрон: алжирское топливо не изменит ситуацию с газоснабжением во Франции
Французский президент 25-27 августа находился с визитом в Алжире.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 18:56
Макрон прибыл в Алжир с официальным визитом
 
В миреЭммануэль МакронАлжир (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала