09:37 28.08.2022 (обновлено: 11:11 28.08.2022)
Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа, сообщили СМИ
France Info: президента Франции Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон около музыкального магазина Disco Maghreb в Оране, Алжир
Президент Франции Эммануэль Макрон около музыкального магазина Disco Maghreb в Оране, Алжир
ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес, сообщает телеканал France Info.
Отмечается, что Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb, связанного с музыкальным стилем раи.
"В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе", — сообщает телеканал, описывая атмосферу происходившего.
По данным телеканала, собравшиеся выкрикивали лозунги "Да здравствует Алжир!", "Мы у себя дома", "Франция пожирает нашу страну" и другие. На видеозаписи можно увидеть, как Макрон после недолгого "общения" поблагодарил собравшихся и сел в автомобиль.
Французский президент 25-27 августа находился с визитом в Алжире.
25 августа, 18:56Макрон прибыл в Алжир с официальным визитом