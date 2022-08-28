https://ria.ru/20220828/makeevka-1812668619.html
В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле
В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 28.08.2022
В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле
Три мирных жителя ранены при обстреле города Макеевка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:27
2022-08-28T10:27
2022-08-28T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
днр
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при обстреле города Макеевка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Давыденко ранены три человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, ДНР
10:27 28.08.2022 (обновлено: 10:33 28.08.2022)
В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле
В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ