https://ria.ru/20220828/makeevka-1812668619.html

В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле

В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле - РИА Новости, 28.08.2022

В Макеевке три мирных жителя пострадали при обстреле

Три мирных жителя ранены при обстреле города Макеевка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:27

2022-08-28T10:27

2022-08-28T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

днр

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при обстреле города Макеевка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Давыденко ранены три человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, днр