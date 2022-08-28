https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

Глава НАСА заявил, что люди будут жить и учиться на Луне

Глава НАСА заявил, что люди будут жить и учиться на Луне - РИА Новости, 28.08.2022

Глава НАСА заявил, что люди будут жить и учиться на Луне

Новая высадка астронавтов на Луне будет нацелена на то, чтобы обеспечить более продолжительное пребывание человека на спутнике Земли, что включает проживание и... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:33

2022-08-28T17:33

2022-08-28T17:34

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Новая высадка астронавтов на Луне будет нацелена на то, чтобы обеспечить более продолжительное пребывание человека на спутнике Земли, что включает проживание и изучение новых технологий, заявил глава НАСА Билл Нельсон.По словам директора космического агентства США, человечество отправится на Луну, чтобы "жить там и учиться". Как отметил Нельсон, именно масштабом данных задач обусловлен тот факт, что подготовка к новой высадке астронавтов на поверхность спутника Земли занимает столь долгое время."Раз мы вернемся туда, мы будем там жить и учиться. Мы будем развивать новые технологии – все это для того, чтобы отправиться на Марс с другими людьми", - указал глава НАСА.При этом Нельсон уточнил, что не считает возможным в краткосрочной перспективе проживание человека на Луне в общепринятом понимании этого слова."На мой взгляд, речь все же идет о том, чтобы развить (технологии – ред.), которые позволят нам жить на других небесных телах", - добавил он.НАСА реализует амбициозную космическую программу "Артемида-3", которая была начата при 45-м президенте США Дональде Трампе. Ее основная задача состоит в высадке человека на Луну и подготовке к более дальним полетам, в частности, на Марс. Изначально программа ставила задачу отправить человека на Луну в 2024 году. Сейчас этот срок сдвинут на год, однако эксперты предупреждают о вероятных задержках и в этот раз.

https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

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