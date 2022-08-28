https://ria.ru/20220828/lnr-1812667708.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку - РИА Новости, 28.08.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:16

2022-08-28T10:16

2022-08-28T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка", - приводятся Telegram-канале НМ ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.Отмечается, что в течение 27 августа было очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пурдовка и Александровка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика