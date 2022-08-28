https://ria.ru/20220828/lnr-1812667708.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку - РИА Новости, 28.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:16
2022-08-28T10:16
2022-08-28T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_23687a4548e3a41268b5fcf72272e2f4.jpg
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка", - приводятся Telegram-канале НМ ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.Отмечается, что в течение 27 августа было очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пурдовка и Александровка.
https://ria.ru/20220828/vyplaty-1812651432.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5c2eda299effa4c7edc875521f84ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных, три БТР и огневую точку