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Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/lnr-1812667708.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку - РИА Новости, 28.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:16
2022-08-28T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка", - приводятся Telegram-канале НМ ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.Отмечается, что в течение 27 августа было очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пурдовка и Александровка.
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в мире, иван филипоненко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика
10:16 28.08.2022
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и огневую точку

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных, три БТР и огневую точку

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку, сообщает Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка", - приводятся Telegram-канале НМ ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.
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Отмечается, что в течение 27 августа было очищено более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пурдовка и Александровка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоЛуганская Народная Республика
 
 
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