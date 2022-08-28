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Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка - РИА Новости, 28.08.2022
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Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка
Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка - РИА Новости, 28.08.2022
Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка
Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:33
2022-08-28T20:25
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россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство."С 1 сентября текущего года Министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке", — говорится в сообщении.Издание отмечает, что ранее информацию на русском языке прекратил предоставлять сайт президента Латвии Эгилса Левитса, оставив сообщения только на латышском и английском."Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить", — приводит Delfi слова министра экономики Илзе Индриксоне.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык — латышский — в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
https://ria.ru/20220826/latviya-1812250320.html
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в мире, эгилс левитс, латвия, россия
В мире, Эгилс Левитс, Латвия, Россия
18:33 28.08.2022 (обновлено: 20:25 28.08.2022)
 
Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка

Министерство экономики Латвии с 1 сентября отказывается от русского языка

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентральная часть города Рига, Латвия
Центральная часть города Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Центральная часть города Рига, Латвия . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство.
"С 1 сентября текущего года Министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что ранее информацию на русском языке прекратил предоставлять сайт президента Латвии Эгилса Левитса, оставив сообщения только на латышском и английском.
"Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить", — приводит Delfi слова министра экономики Илзе Индриксоне.
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Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык — латышский — в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
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