18:33 28.08.2022 (обновлено: 20:25 28.08.2022)
Министерство экономики Латвии отказалось от русского языка
Министерство экономики Латвии с 1 сентября отказывается от русского языка
Центральная часть города Рига, Латвия . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство.
"С 1 сентября текущего года Министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что ранее информацию на русском языке прекратил предоставлять сайт президента Латвии Эгилса Левитса, оставив сообщения только на латышском и английском.
"Как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить", — приводит Delfi слова министра экономики Илзе Индриксоне.
26 августа, 11:21МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык — латышский — в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
23 августа, 15:51Прибалтика ведет с Россией психологическую войну, заявил политолог