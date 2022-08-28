https://ria.ru/20220828/korabli-1812652397.html

СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив

СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США впервые после роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином осуществляют проход через Тайваньский пролив, передает агентство... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T05:12

2022-08-28T05:12

2022-08-28T09:39

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два корабля ВМС США впервые после роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином осуществляют проход через Тайваньский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников.Как уточняется, в операции задействованы крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220820/tayvan-1810999004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, тайвань