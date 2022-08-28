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СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив
СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив
Два корабля ВМС США впервые после роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином осуществляют проход через Тайваньский пролив, передает агентство... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T05:12
2022-08-28T09:39
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два корабля ВМС США впервые после роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином осуществляют проход через Тайваньский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников.Как уточняется, в операции задействованы крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, китай, тайвань
В мире, США, Китай, Тайвань
05:12 28.08.2022 (обновлено: 09:39 28.08.2022)
 
СМИ: два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив

Reuters: два корабля ВМС США Chancellorsville и Antietam проходят через Тайваньский пролив

© AFP 2022 / US Navy/Justin StackРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / US Navy/Justin Stack
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Два корабля ВМС США впервые после роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином осуществляют проход через Тайваньский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников.

"Два военных корабля ВМС США осуществляют проход через международные воды в Тайваньском проливе, что является первой такой операцией после обострения напряженности с Китаем в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань", — говорится в сообщении агентства.

Как уточняется, в операции задействованы крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, в состав которого формально входит остров, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.
В качестве ответа Пекин провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, против самой Пелоси также введены санкции.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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