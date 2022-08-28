https://ria.ru/20220828/knigi-1812759780.html

Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"

Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России" - РИА Новости, 28.08.2022

Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"

Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:40

2022-08-28T20:40

2022-08-28T22:07

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 авг — РИА Новости. Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во времена Второй мировой войны, сообщила РИА Новости сотрудница спецподразделения.Кроме того, в школе нашли плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию*.Об освобождении Северодонецка Минобороны России объявило 25 июня.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220808/uchebniki-1807971916.html

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луганская народная республика

германия

северодонецк

донбасс

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в мире, россия, украина, луганская народная республика, германия, северодонецк, донбасс