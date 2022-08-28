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Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России" - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/knigi-1812759780.html
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России" - РИА Новости, 28.08.2022
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во РИА Новости, 28.08.2022
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2022-08-28T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
германия
северодонецк
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 авг — РИА Новости. Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во времена Второй мировой войны, сообщила РИА Новости сотрудница спецподразделения.Кроме того, в школе нашли плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию*.Об освобождении Северодонецка Минобороны России объявило 25 июня.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220808/uchebniki-1807971916.html
россия
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луганская народная республика
германия
северодонецк
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, германия, северодонецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Германия, Северодонецк, Донбасс
20:40 28.08.2022 (обновлено: 22:07 28.08.2022)
 
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"

Спецслужбы ЛНР нашли в школе в Северодонецке учебники с утверждениями об "агрессии России"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 авг — РИА Новости. Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во времена Второй мировой войны, сообщила РИА Новости сотрудница спецподразделения.

"В книге ("Белые пятна истории Украины". — Прим. ред.) рассказывается о том, что Россия с фашистской Германией хотели захватить весь мир", — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, в школе нашли плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию*.
"Встречаются методические рекомендации для учителей начальных школ в которых рассказывают и учат детей первых, вторых классов таким понятиям, как "я украинец — я европеец, я украинка — я европейка". Нет никакого упоминая о славянских народах, об этой истории", — рассказала сотрудница спецподразделения.
Об освобождении Северодонецка Минобороны России объявило 25 июня.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:20
Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаГерманияСеверодонецкДонбасс
 
 
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