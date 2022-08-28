https://ria.ru/20220828/knigi-1812759780.html
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России" - РИА Новости, 28.08.2022
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:40
2022-08-28T20:40
2022-08-28T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
германия
северодонецк
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790553684_78:694:2486:2048_1920x0_80_0_0_2dad9204a5b2bc66c198ff0aa73c9ede.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 авг — РИА Новости. Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли в одной из школ освобожденного Северодонецка учебники с лживыми утверждениями об агрессивных намерениях России во времена Второй мировой войны, сообщила РИА Новости сотрудница спецподразделения.Кроме того, в школе нашли плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию*.Об освобождении Северодонецка Минобороны России объявило 25 июня.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220808/uchebniki-1807971916.html
россия
украина
луганская народная республика
германия
северодонецк
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790553684_293:687:2107:2048_1920x0_80_0_0_d417b96726f62cc316518ee3229506c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, луганская народная республика, германия, северодонецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Германия, Северодонецк, Донбасс
20:40 28.08.2022 (обновлено: 22:07 28.08.2022)
Спецслужбы ЛНР нашли в украинской школе книги об "агрессии России"
Спецслужбы ЛНР нашли в школе в Северодонецке учебники с утверждениями об "агрессии России"